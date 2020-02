Commerce : Réguler le marché et faire face aux intermédiaires

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a affirmé dimanche que son secteur œuvrait en collaboration avec les autres départements ministériels à la régulation et l'organisation du marché à travers l'amélioration des conditions de la commercialisation et du transport dans le cadre de l'objectif tracé de faire face aux intermédiaires.

"Suite à l'adoption du Plan d'action aujourd'hui, le gouvernement, y compris le ministère du Commerce, procèdera l'opérationnalistion d'une série de mesures pour améliorer plusieurs aspects relatifs à de nombreux domaines", a déclaré M. Rezig à la presse en marge d'une plénière au Conseil de la nation consacrée au débat du Plan d'action du gouvernement. "Le Plan d'action du gouvernement adopté, nous nous attèlerons au traitement et à l'amélioration de la situation", a-t-il assuré. En matière du commerce extérieur, le ministre a rappelé la démarche du gouvernement visant la mise en œuvre du projet du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune relatif à l'élaboration d'un fichier de tous les biens produits localement, dans un délai de 6 mois, avec précision des quantités et de la qualité des produits. Ce fichier permettra, a-t-il expliqué, de procéder à l'importation de certains produits et la rationalisation des produits, dont les besoins sont quantifiés. Evoquant le dossier du lait, le ministre a évoqué "un progrès considérable" ces trois dernières semaines en matière de garantie de quantités nécessaires au prix codifié. M.Rezig a affirmé que le manque du lait dans certaines région était le résultat de comportements des citoyens eux-mêmes qui achètent plus que leurs besoins quotidiens. Il a fait état, par ailleurs, du recensement de 400 communes qui n'étaient pas concernées par le plan de distribution de ce produit, affirmant qu'elle seront intégrées dans le schéma de distribution. Le ministre a tenu à affirmé, à ce propos, que sa page et son adresse électronique étaient à la disposition des citoyens, étant donner qu'ils sont des partenaires dans la bataille du secteur contre les intermédiaires, réitérant ses engagements à mettre un terme définitivement au problème de distribution de lait. Pour ce qui est des préparatifs en cours pour le mois sacré de Ramadhan, le ministre a affirmé que le secteur œuvre en coordination avec d'autres ministère à permettre aux Algériens de passer un Ramadhan "serein". M.Rezig a annoncé, dans ce cadre, des ventes promotionnelles, pour la première fois, durant ce mois sacré de plusieurs produits tant alimentaires que des biens d'habillement ou d'équipements, outre la mise en place de grands espaces commerciaux pour la vente du produit local à des prix raisonnables.