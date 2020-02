Logements AADL: : Nasri ordonne la finalisation des projets programmés

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri a instruit mardi les cadres de son secteur de finaliser la réalisation des projets programmés dans le cadre de la formule de vente par location "AADL" en respectant les délais fixés dans le cahier de charges, a appris l'APS auprès du ministère.

Lors d'une réunion avec les cadres de son département, le ministre a insisté sur l'impératif d'examiner tous les obstacles entravant l'avancement de ces projets tout en assurant la qualité prévue par le cahier de charges. La réunion a évoqué, entre autres, le taux de réalisation des projets "AADL" à travers tout le territoire national outre la manière d'accélérer leur accomplissement "projet par projet". A ce propos, M. Nasri a appelé à parachever la réalisation de ces projets, à respecter les délais fixés dans le cahier de charges et à examiner les différents obstacles auxquels font face lesdits projets tout en assurant la qualité prévue dans le cahier de charges". Par ailleurs, le premier responsable du secteur a instruit les responsables de ne plus remettre des promesses de remise de ces projets sans vérifier la qualité des logements remis notamment en ce qui concerne l'aménagement. La réunion a été également l'occasion pour recenser les projets s'inscrivant dans le cadre des équipements publics. A cet effet, une réunion sera programmée dans les prochains jours. Dans le même contexte, M. Nesri a instruit les directeurs régionaux de l'agence AADL (Annaba, Constantine, Oran, Alger Ouest, Alger Est et Ouargla dans le Sud algérien), quant à la nécessité d'inspecter tous les logements avant leur livraison et de programmer des sorties sur le terrain en vue d'inspecter la qualité des logements, en compagnie des représentants des souscripteurs, si possible. De son côté, le directeur général de l'AADL et les directeurs régionaux de l'AADL ont affirmé leur profond souci de déployer tous les efforts en vue de l'achèvement de tous les projets en œuvrant sérieusement au service du souscripteur. Ont pris part à cette réunion le secrétaire général du ministère de l'Habitat, le directeur général du logement, le directeur général de l'Urbanisme et de l'architecture, le directeur général des équipements publics, le directeur du logement promotionnel, le président directeur général de l'Organisme nationale de contrôle technique des constructions (CTC), le directeur général de l'AADL et les directeurs régionaux de l'AADL (Annaba, Constantine, Oran, Alger Ouest, Alger Est et Ouargla).

Défauts de conformité des immeubles: la commission technique présente ses résultats au ministre de l'Habitat

La commission technique chargée de déterminer les causes des malfaçons et des défauts de conformité constatés au niveau de certains immeubles et logements, qui a été installée par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, a présenté, mardi à Alger, son rapport final au ministre. Lors de sa réunion tenue au siège du ministère de l'Habitat à Alger, ladite commission a fait savoir que les défauts de conformité enregistrés correspondaient à des fissurations au niveau des murs non porteurs, ajoutant qu'aucun défaut de conformité n'a été enregistré au niveau du béton à la cité des 200 logements publics locatifs de Aïn Sefra (wilaya de Naâma), ne constituant aucune menace à la sécurité des habitants. A l'issue de la réunion durant laquelle il a été procédé à la présentation des résultats de la commission, le président de la commission en question, Hakimi Abed a précisé que les causes, qui sont à l'origine des fissurations ayant touché 4 immeubles contenant 60 appartements se trouvant à la cité susmentionnée, sont dus à certains vices de réalisation des canalisations et au système d'assainissement par les maitres d'oeuvres, en sus de certaines interventions anarchiques et non autorisées sur les réseaux d'alimentation en eau et le système d'assainissement. Cette situation a provoqué des fuites au niveau des réseaux d'alimentation en eau des immeubles entrainant l'effondrement partiel de certaines parties des 4 immeubles, ce qui a conduit à l'apparition de fissurations au niveau des murs.

S.A