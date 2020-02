Le futur change de forme : Exprimez-vous avec le Galaxy Z Flip

Le premier écran en verre pliable de Samsung, combiné à une expérience utilisateur unique, offre une toute nouvelle expérience mobile

Samsung Electronics Co., Ltd.a dévoilé le Galaxy Z Flip, un nouveau Smartphone pliable raffiné. Le Galaxy Z Flip est élégant et conçu pour ceux qui voient la technologie de pointe comme moyen de s'exprimer. Conçu avec un verre pliable unique en son genre, le Galaxy Z Flip défie les lois de la physique et dispose d'un écran de 6,7 pouces qui se plie dans un facteur de forme élégant et compact qui tient dans la paume de votre main. Doté d’une charnière invisible Hideaway Hinge novatrice et d’une expérience utilisateur personnalisée, le Galaxy Z Flip offre de nouvelles façons de capturer, de partager et de faire l’expérience du contenu. De son design élégant à son expérience d’appareil photo flexible, le Galaxy Z Flip ouvre la voie à nouvelle décennie d’innovation mobile pliable. « Chez Samsung, nous avons été encouragés par l’enthousiasme pour le Galaxy Fold. Le Galaxy Z Flip représente un jalon important alors que nous cherchons à créer la catégorie pliable en apportant aux consommateurs un nouveau format, un nouvel écran et, surtout, un nouveau type d’expérience mobile, a déclaré Dr TM Roh, président et chef des services de communications mobiles, Samsung Electronics. Grâce à la conception pliable unique et à l’expérience utilisateur du Galaxy Z Flip, nous redéfinissons ce qu’est un appareil mobile et ce qu’il permet aux consommateurs de faire. »

Héritage pliable

Le novateur Galaxy Fold a lancé l’ère de la technologie pliable. Maintenant, le Galaxy Z Flip la façonne pour une nouvelle décennie. En tant que premier appareil de la série Z, le Galaxy Z Flip présente une nouvelle gamme d’appareils qui réaffirme la motivation de Samsung à être l’entreprise la plus importante dans cette catégorie, et à tirer parti des technologies et des formats pour créer des expériences pliables qui surprendront et raviront au cours des années à venir.

La mode rencontre la technologie

Le design compact et élégant du Galaxy Z Flip a été créé pour ceux qui voient la technologie comme une façon de s’exprimer. Et toutes les innovations comprises dans le Galaxy Z Flip leur permettent de pouvoir y arriver.

Un style qui tient dans votre poche – Conçu pour une ultime portabilité, le Galaxy Z Flip se plie pour faire la taille d’un portefeuille afin que vous puissiez facilement le ranger dans votre poche ou votre sac. Lorsqu’il est fermé, il s’agit d’un appareil élégant et compact qui tient dans votre paume. Lorsque le téléphone est ouvert, la taille de son écran est presque doublée pour offrir un superbe écran de 6,7 po[2]. La palette de couleurs élégantes, les coins arrondis et le son satisfaisant que le Galaxy Z Flip fait en se refermant vers l’avant feront tourner les têtes.

Le premier écran en verre pliable de Samsung – Le Galaxy Z Flip est doté d’un écran Infinity Flex Display composé du verre ultra mince exclusif de Samsung (Ultra Thin Glass [UTG]), ce qui lui permet d’être plus mince et d’avoir une allure élégante et de qualité supérieure à jamais auparavant. La perforation de l’appareil photo centré sur l’écran élimine l’encoche et les distractions, grâce au tout premier format de 21,9:9 de Samsung, pour que vous puissiez profiter encore plus de votre contenu préféré, comme des émissions et des films au format cinématographique de 21:9.

Nouvelle charnière invisible Hideaway Hinge – La charnière invisible Hideaway Hinge du Galaxy Z Flip est une œuvre d’art de l’ingénierie. Elle est soutenue par un mécanisme à double came et son design compact et élégant est pensé pour s’assurer que chaque pli et repli soit fluide et stable. Le Galaxy Z Flip peut rester ouvert à différents angles, comme l’écran d’un ordinateur portable. Le système de charnière invisible Hideaway Hinge intègre également la nouvelle technologie de pointe de Samsung, qui utilise des fibres de nylon fabriquées par une technologie de coupe à microhauteur pour repousser la saleté et la poussière.

La prochaine expérience pliable

Le Galaxy Z Flip est conçu pour un style de vie moderne et mobile. Vous pouvez maintenant en faire plus, sous différents angles, et ce, les mains libres. Cette expérience pliable unique ne ressemble à aucun autre téléphone intelligent sur le marché aujourd’hui.

En faire plus – Lorsque le Galaxy Z Flip se déplie, il peut rester ouvert à plusieurs angles, ce qui vous offre l’occasion de prendre des autoportraits qui capturent davantage du monde qui vous entoure et d’effectuer des appels vidéo expressifs avec Google Duo, le tout les mains libres.

Mode Flex – Samsung a travaillé en étroite collaboration avec Google pour concevoir le mode Flex, lequel offre une expérience utilisateur personnalisée pour le format pliable unique du Galaxy Z Flip. Lorsque l’appareil est debout, l’écran se divise automatiquement en deux écrans de quatre pouces afin que vous puissiez facilement voir des images, du contenu ou des vidéos sur la moitié supérieure de l’écran et les contrôler sur la moitié inférieure.

Regardez des vidéos et naviguez facilement sur YouTube – Regardez des vidéos en continu sur l’écran supérieur pendant que vous cherchez d’autres vidéos, lisez des descriptions et rédigez des commentaires sur l’écran inférieur.

Appareil photo révolutionnaire – Le Galaxy Z Flip se tient littéralement debout seul afin que vous puissiez saisir plus de clichés pendant vos déplacements, tels que des photos de groupe avec minuterie et du contenu nocturne éclatant. Vous pouvez créer du contenu pour vos médias sociaux à partir de l’angle idéal et profiter d’un enregistrement vidéo au format 16:9, parfait pour les téléviser sur les plateformes de médias sociaux, le tout les mains libres. Aucun trépied n’est nécessaire! Filmez des vidéos époustouflantes grâce à la fonction Hyper-accéléré de nuit ou prenez des photos dans des conditions d’éclairage faible avec le mode Nuit. Aucun flash n’est nécessaire! Ouvrez simplement votre appareil et placez-le sur une table. Lorsqu’il est fermé, prenez rapidement des égo- portraits de haute qualité à une main en utilisant l’appareil photo arrière sans déplier l’appareil.

Recevez des notifications de la façon que vous le voulez – Que le Galaxy Z Flip soit fermé, debout ou ouvert, ne ratez jamais un message texte, un appel ou un rappel. Lorsque l’appareil est fermé, consultez la date, l’heure et l’état de la batterie en un coup d’œil sur l’écran de couverture. Recevez des notifications en temps réel pour répondre facilement à un appel sans déplier l’appareil ou répondez à un message texte en appuyant simplement sur la notification et en dépliant votre Galaxy Z Flip.

Fenêtre multi active – Effectuez de nombreuses tâches en même temps avec fluidité grâce à la fenêtre multi active. Vous n’avez simplement qu’à ouvrir la barre multifenêtre pour glisser et déposer les applications que vous souhaitez utiliser. Parcourez un article sur les plus récents styles à la mode sur la moitié supérieure tout en achetant vos vêtements préférés sur la moitié inférieure.

Fondation et écosystème Galaxy

En tant qu’appareil Galaxy, le Galaxy Z Flip offre l’écosystème Galaxy dans une toute nouvelle expérience pliable. Il offre une performance et des caractéristiques de qualité supérieure en ce qui a trait à l’appareil photo, à l’écran, à la batterie, à la sécurité et aux services comme Samsung Health, Samsung Pay, Samsung Knox et plus encore.[8] Profitez d’une expérience d’appareil photo polyvalent avec la capture vidéo 4K, la mise au point en direct et l’enregistrement Super stable[9]. Le Galaxy Z Flip est doté d’un système de batterie double optimisé qui permet d’obtenir plus de puissance sans occuper davantage d’espace. Avec ou sans fil et avec le Partage d’énergie[10], vous pouvez recharger sans fil vos oreillettes Galaxy Buds+, votre montre Galaxy Watch ou même l’appareil d’un ami. Samsung Knox protège les utilisateurs et leur appareil de la puce jusqu’au logiciel et fait l’objet de mises à jour mensuelles et trimestrielles de sécurité. Les utilisateurs obtiennent également des services qui permettent de sécuriser les options de paiement grâce à Samsung Pay, des options de suivi et de santé et de bien-être avec Samsung Health et un accès à plus de 5 000 produits intelligents de Samsung et de partenaires par l’entremise de SmartThings.

Disponibilité

Le Galaxy Z Flip sera offert en quantités limitées en miroir mauve et en miroir noir, en commençant par certains marchés, dont les États-Unis et la Corée, le 14 février 2020, suivi de Mirror Gold dans certains pays. Pour plus d'informations sur Galaxy Z Flip, veuillez visiter news.samsung.com/galaxy, www.samsungmobilepress.com ou www.samsung.com/galaxy.

M.B.