L’organisation patronale organise une rencontre ce dimanche : Le FCE revisite le dispositif relatif à la promotion de l’investissement

Le Forum des Chefs d’Entreprise organise, dimanche ce dimanche, la 5ème édition de ses rendez-vous mensuels « les Débats du Forum », sous le thème « Pour un dispositif d’investissement au service de la croissance et du développement », au siège du Forum sis à El-Mouradia.

Par Abdelkrim Salhi

La rencontre sera animée par, Mohamed Sami AGLI, Président du Forum des Chefs d’Entreprise, Salah Eddine ABDESSEMED, Vice-président et Mohamed Cherif BELMIHOUB, Professeur et analyste en économie. La rencontre fera une évaluation du dispositif législatif et réglementaire relatif à la promotion de l’investissement en termes de son opportunité dans le contexte de l’Algérie à cette période, décrit les dérives qui s’en sont introduites par le fonctionnement des organes qui sont chargés de sa mise en oeuvre et rappelle les limites induites par l’absence des textes d’application. En matière d’investissement, les résultats obtenus sont loin des attentes et demeurent largement insuffisants par rapport au potentiel de l’économie nationale. Pourtant, beaucoup d’efforts ont été déployés par les autorités publiques dans notre pays pour améliorer l’environnement des affaires, développer l’investissement local et attirer l’investissement étranger. Ces efforts se constatent notamment dans le mouvement important qui a été engagé en vue de modifier le cadre législatif et réglementaire qui régit tous les aspects de l’activité économique. Le Forum soutient que l’investissement des entreprises est le facteur déterminant dans la croissance économique, de la création de la richesse, de l’emploi et de l’élargissement de l’assiette fiscale. L’un des leviers de l’attractivité des investisseurs et autres porteurs de projets est la qualité du cadre institutionnel qui en définit les règles générales autour des incitations de toute nature (fiscales, budgétaires, accès aux ressources publiques rares comme le foncier économique…), des sécurités juridiques et des modalités pratiques de mise en œuvre. La dernière loi 16-09 du 03 août 2016 relative à la promotion de l’investissement n’a pas encore produit tous ses effets en raison des difficultés de sa mise en œuvre, liées principalement à l’absence de nombreux textes d’applications auxquels elle renvoie. Il faut préciser que cette loi a été jugée très équilibrée et très ouverte par les principes d’automaticité des avantages et leur modulation en fonction de l’importance de l’investissement. Pour sauvegarder ces qualités de la loi, et pour ne pas introduire, du moins à court terme, une nouvelle loi qui va augmenter encore l’instabilité juridique, il serait souhaitable de finaliser le dispositif, par l’édiction des textes d’application encore manquants (environ une dizaine). Ainsi, il sera possible de faire son évaluation sur une période raisonnable (18 à 24 mois) et procéder ensuite à son actualisation pour tenir compte des évolutions tant nationales qu’internationales dans le domaine de l’investissement et les législations qui l’encadrent. Le Forum des Chefs d’Entreprise considère que la question de l’investissement est une question plus complexe que celle de quelques aménagements de nature incitative, si opportuns ou si bien intentionnés soient-ils ; le développement de l’investissement demeure en effet inséparable, sur le long terme, de la nécessaire réforme globale de l’économie nationale et de la conception d’une véritable stratégie ciblant l’investissement. Il est nécessaire de travailler à la conception d’une telle stratégie d’investissement en prenant en compte des problèmes fondamentaux liés à la cohérence du processus d’ouverture à l’investissement international; à la diversification et à la réduction de la dépendance de l’économie nationale vis-à-vis des hydrocarbures; à la cohérence à établir entre politique commerciale externe et politique de promotion de l’investissement ou au traitement de la dimension des relations à mettre en place avec le système financier international. C’est dans cette optique que le Forum des chefs d’entreprises formule quelques propositions de mesures que les entrepreneurs considèrent comme indispensables à une réelle impulsion de l’investissement, compris comme la seule véritable politique de nature à asseoir la croissance économique sur des bases saines et durables.

A.S.