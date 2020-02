Registre de commerce : Les nouveaux inscrits en hausse

Le nombre des nouveaux inscrits au registre de commerce, des personnes morales et physiques, a enregistré une hausse en janvier 2020 par rapport à janvier 2019, a indiqué, mardi, un communiqué du ministère du Commerce.

Par Amine Meslem

Le nombre de nouvelles inscriptions au registre de commerce en janvier 2020 a ainsi atteint 15.390 personnes physiques contre 11.459 en janvier 2019, soit une augmentation de 34,3%. Concernant les personnes morales, le nombre global des nouveaux inscrits s'est établi en janvier 2020 à 1.711 contre 1.186 en janvier 2019, soit un taux de 64,3%, ainsi le total des nouveaux inscrits (personnes physiques et morales) s'élève à 17.101 en janvier 2020 contre 12.645 en janvier 2019 soit une hausse globale de 35,20%, a précisé le communiqué. Par rapport à décembre 2019 où le nombre des personnes physiques inscrites nouvellement avait atteint 7.801 (15.390 en janvier 2020), une hausse de 97,3% est enregistrée. De même pour les nouveaux inscrits parmi les personnes morales, leur nombre était de 1.135 en décembre 2019 (1.711 en janvier 2020), soit une hausse de 50,7%. Le total des nouveaux inscrits (personnes physiques et morales) en décembre 2019 était de 8.936 (17.101 en janvier 2020) soit une hausse globale de +4,91%, précise la même source. Par ailleurs, le climat propice à l'investissement en Algérie commence à s'instaurer à la faveur de la nouvelle dynamique du Gouvernement, et à un rythme accéléré en termes de nombre d'inscrits, mue par le retour de la dynamique commerciale avec un volume sans précédent, selon les statistiques relatives aux inscrits au registre de commerce en janvier 2020 par rapport aux années passées. Le Centre national du Registre de commerce (CNRC) a, faut-il le rappeler, annoncé, la prolongation au 30 juin 2020 du délai imparti aux commerçants pour le retrait du Registre de commerce électronique doté du code électronique (RCE), indique un communiqué du ministère du Commerce., « A l'expiration de ce délai, tout extrait de Registre de commerce dépourvu du code "RCE" est considéré "nul et non avenu", précise le communiqué.

Cessation d'activité sans radiation

A cet effet, le ministère du Commerce a mis en place tous les moyens nécessaires pour faciliter aux commerçants la modification de leurs extraits de Registre de commerce électronique auprès des antennes locales du CNRC à travers le territoire national. Par ailleurs, Le directeur du Commerce de la wilaya d'Alger, Abdallah Benhela a fait état récemment de poursuites judiciaires engagées à l'encontre de 1.000 boulangers en cessation d'activité sans radiation du registre de commerce. M. Benhela a précisé que l'opération d'assainissement des registres de commerce effectuée, l'an dernier, par le Centre national du registre du commerce (CNRC) a révélé l'existence de 1.000 boulangers en cessation d'activité sans radiation du registre de commerce, selon les enquêtes menées par les agents de contrôle, précisant que des poursuites judiciaires seront engagées à l'encontre des contrevenants, conformément au décret 90-39 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraude. Selon les résultats de l'opération d'assainissement des registres de commerce, les contrevenants ont fermé leurs locaux sans procéder aux mesures en vigueur, préférant geler leurs activités pour multiples raisons, dont la cherté des équipements et la faible marge bénéficiaire, a-t-il dit, relevant que plusieurs d'entre eux ont bénéficié de financements accordés par l'Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ).

