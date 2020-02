Exportations des marchandises vers les pays du voisinage africain : Cap sur l’encouragement de la promotion du commerce de troc

Les participants à une journée d’étude organisé hier à Adrar sur l’encouragement des exportations hors hydrocarbures, ont mis l’accent sur l’importance du commerce de troc pour favoriser les exportations, notamment vers les pays du voisinage africain.

Les intervenants ont mis l’accent sur l’ouverture de bureaux de représentation des opérateurs économiques, de prestataires et d’institutions bancaires au niveau de pays avec lesquels sont menées les opérations de troc. Initiée par la Direction du commerce d’Adrar et la Chambre du commerce et d’Industrie CCI-Touat, en présence d’académiciens et d’opérateurs commerciaux, la rencontre a été aussi une occasion de solliciter l’élargissement de la liste des articles éligibles au commerce de troc à d’autres produits connaissant un surplus sur le marché national. Les participants ont plaidé aussi pour la création d’un espace de communication pour développer ce type de commerce entre les différents partenaires, dont les services du commerce, de l’agriculture, de la recherche scientifique, des douanes et les transitaires, au niveau du Laboratoire de l’intégration économique algéro-africaine à l’Université d’Adrar. En plus d’espérer une "révision" des procédures de délivrance de l’autorisation de transit vers les pays du voisinage pour les exportations, ils ont appelé à une décentralisation de la décision la concernant, ainsi que l’ouverture d’une antenne locale du Fonds national d’appui aux exportations. Des opérateurs exerçant le commerce de troc et des associations de protection du consommateur ont mis l’accent sur l’intérêt à accorder au dispositif logistique facilitant le processus des exportations hors hydrocarbures, dont l’amélioration du réseau routier menant vers les pays africains voisins et la création d’un site électronique permettant aux opérateurs de s’enquérir des différentes dispositions administratives régissant le troc ainsi que des listes de produits éligibles à ce type de commerce. Cette journée d’étude vise à exposer les contraintes rencontrées par les opérateurs de la région exerçant le commerce de troc et la recherche des voies d’impulsion de cette activité économique, selon le président de la CCI-Touat, Soltane Adli. Ces travaux constituent une feuille de route à soulever aux instances centrales comme contribution à l’effort de promotion du commerce de troc avec les pays du voisinage africain, a-t-il ajouté.

K. B.