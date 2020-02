Ooredoo annonce la nomination d’un nouveau Directeur général adjoint de Ooredoo Algérie

Le Groupe Ooredoo a annoncé aujourd’hui la nomination de M. Bassam Yousef Al Ibrahim au poste de Directeur général-adjoint de Ooredoo Algérie à compter du 1er Mars 2020.

M. Bassam Yousef Al Ibrahim possède plus de vingt ans d’expérience dans le secteur des télécoms et des technologies de l’information et de la communication. M. Bassam a occupé le poste de Directeur Excecutif Adjoint Approvisionnement au sein du groupe Ooredoo où il a occupé plusieurs postes de responsabilités. En 2013, il a intégré le département Technologies du groupe Ooredoo. Il jouit d’une expérience riche et considérable au niveau managérial dans le secteur des télécoms. M. Bassam Yousef Al Ibrahim est titulaire d’un MBA obtenu de HEC Paris et d’un ingéniorat en télécommunications de l’Université Essex, Colchester, Royaume-Uni.