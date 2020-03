Sonatrach : Réalisation du gazoduc reliant Bir Rebaa Nord et Menzel Ledjmet Est

La Société nationale des hydrocarbures Sonatrach a annoncé hier, dans un communiqué, avoir réalisé en partenariat avec le groupe italien ENI, la construction du gazoduc qui relie les sites de Bir Rebaa Nord (BRN) et de Menzel Ledjmet Est (MLE) dans le Bassin de Berkine, dans le sud-est à 320 km de Hassi Messaoud (wilaya de Ouargla).

Réalisé en mode "fast-track" (procédure accélérée), le gazoduc, d’une longueur de 185 km, d’un diamètre de 16 pouces, reliant les champs pétroliers de Bir Rebaa Nord aux installations de Menzel Ledjmet Est (W Ouargla) dispose d'une capacité de transport de 7 millions de standard mètres cubes de gaz par jour, a précisé la même source. Le projet permettra l’exportation du gaz associé et le développement des champs gaziers des blocs de "Berkine Nord", où le forage et les raccordements des quatre (4) premiers puits ont été achevés, après une année seulement de l’entrée en vigueur des accords conclus en février 2019, a ajouté le communiqué de la compagnie nationale. A ce propos, le groupe Sonatrach a souligné que le projet engagé avec l'ENI dans le cadre d'une stratégie commune de réduction des délais de réalisation, est "un exemple à capitaliser". Ainsi, le projet gaz de Berkine Nord apportera une production journalière de 6,5 millions de mètres cubes de gaz et 10 milles barils de liquides associés. Avec le développement de l’huile, la production totale atteindra 65 milles barils équivalent pétrole (bep) par jour durant l’année 2020, a fait savoir la Société nationale des hydrocarbures, rappelant que la production des champs d’huile de ces blocs a démarré le mois de mai 2019. Jusqu’à mai dernier, un total de 614,7 milliards m3 de gaz algérien a été livré à l'Italie, depuis l'entrée en service du gazoduc "Enrico Mattei", en 1983. L’accord relatif au renouvellement du contrat de vente/achat de gaz naturel, à long terme, destiné au marché italien constitue "un nouveau grand jour" dans l'histoire de la coopération algéro-italienne dans le domaine énergétique. Cet accord est d'une grande importance puisqu'il permettra à Sonatrach de consolider ses relations avec le partenaire ENI et également de maintenir sa position historique sur le marché italien de gaz. Ce contrat permettra aussi à Sonatrach d'ouvrir la voie à des négociations avec de nouveaux partenaires en Italie. Les dirigeants de Sonatrach ont exprimé sa satisfaction quant à la signature de l'accord permettant de prolonger de 10 ans la durée du contrat de vente et d'achat de gaz naturel signé 1977. Ce contrat témoigne d'une relation profonde et historique entre les deux parties. Pour Sonatrach, le groupe énergétique italien ENI est un partenaire stratégique et très important, et je pense que pour ENI, Sonatrach est un fournisseur fiable et crédible. Du côté italien, l’on a mis en exergue l'importance des relations liant Sonatrach et son groupe, caractérisées par des échanges très clairs. Pour rappel, l'Italie est considérée comme l'une des principales destinations du gaz naturel algérien grâce au gazoduc "Trans-mediterranean pipeline", appelé également gazoduc Enrico Mattei, fruit du partenariat conclu en 1977, entre le groupe algérien Sonatrach et l'italien ENI. En juillet 2018, les deux groupes ont convenu d’entreprendre une négociation commerciale avec l'objectif d'évaluer la prorogation de la fourniture du gaz au-delà de l'échéance contractuelle en 2019, dans le cadre du renforcement de leur coopération et partenariat.

