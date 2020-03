Etablissement des mécanismes juridiques de soutien aux producteurs : Comment sauver la filière de la tomate industrielle ?

Une première mouture des mécanismes juridiques de soutien aux producteurs de la tomate industrielle, a été établie, hier, à Skikda lors d’une rencontre nationale organisée à l’initiative de la direction locale des services agricoles.

"L’objectif de cette réunion de travail et de passer en revue les procédures d’usage en matière de soutien aux agriculteurs et de les simplifier", a précisé la cheffe de bureau au ministère de l'Agriculture et du Développement rural, Saliha Hamadi, lors de cette rencontre organisée à la salle de conférence de l'APW. Elle a aussi révélé que le ministère de tutelle a préparé "un programme intensif" pour le développement des filières agricoles, en particulier les légumineuses et les cultures de base, à l’exemple de la tomate industrielle, afin d'améliorer une productivité qui reste intiment liée à la maitrise de l’itinéraire technique mais également àl'introduction de la mécanisation pour faire face à la pénurie de main d’œuvre. Mme Hamadi a dans ce sens relevé l’importance de la valorisation de la productivité des cultures grâce à l'utilisation de l'irrigation goutte à goutte et l'expansion des surfaces cultivées pour augmenter la production, notamment dans les régions du Sud, selon le même responsable. Présentant le bilan final de la production nationale de tomate industrielle pour la saison 2018-2019, la même source a fait état d’une production de près 16,5 millions de quintaux de tomate réalisée sur 24000 hectares, ce qui représente une hausse de production de 7 % par rapport à la saison précédente. Dans le même contexte, elle a déclaré que la quantité de tomate transformée s'élève à 8,264 millions de qx, soit près de 50 % de la production indiquant également la production durant cet exercice de 214341 qx de double concentré de tomate et en plus de 860000 qx de triple concentré. Pour sa part, Omar Belmiloud, directeur des services agricoles de Skikda, a souligné que sa wilaya arrive "en tête du classement national en matière de production de la tomate industrielle", faisant état de 4 millions de quintaux produites durant l’exercice précédent sur une superficie totale de 8000 ha. Il a ajouté que la wilaya de Skikda dispose de 3 transformateurs qui achètent les tomates produites localement et qui assurent l'approvisionnement des 17 autres transformateurs du pays. Ont été présents à cette rencontre les directeurs des services agricoles de plusieurs wilayas, des transformateurs ainsi que des représentants de l'Office national interprofessionnel des légumes et des viandes.

K. B.