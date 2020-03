Viandes rouges L’Algérie s'oriente vers la promotion du produit local

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a affirmé, mardi, lors d'une rencontre avec les partenaires activant dans le domaine des viandes rouges et les parties en charge de la préparation du mois sacré du ramadhan que l'Algérie s'orientait vers la promotion du produit local et la réduction de la facture d'importation des viandes, a indiqué mercredi un communiqué du ministère.

Lors d'une rencontre avec les représentants de la Fédération nationale des éleveurs (FNE), des importateurs de viandes et du Conseil national interprofessionnel de la filière des viandes rouges (CNIFVR), le ministre a indiqué que "l'Algérie s'oriente vers la promotion du produit local et la réduction de la facture d'importation de ce produit", insistant sur la nécessité d'ériger les importateurs en véritables investisseurs, en développant tout ce qui a trait à l'élevage, à l'engraissement et à l'abattage local". Il s'agit également, selon le ministre, du renforcement de la richesse animale, particulièrement dans les régions du sud en vue de sa commercialisation dans les autres wilayas du pays notamment au Nord, a précisé le communiqué. Il a fait part, en outre, d'une coordination avec le ministère de l'Agriculture et du développement rural pour prendre en charge l'aspect logistique de manière à réduire les charges financières des éleveurs et élaborer un plan d'action pour assainir cette filière des spéculateurs. Le ministre a exprimé la pleine disposition de son département à accorder "l'appui nécessaire aux acteurs de la filière des viandes rouges. Les concertations lancées par le ministère avec les différents acteurs de la filière des viandes rouges, dont les éleveurs et les importateurs ont permis de définir les capacités de production des viandes et d'évaluer sa disponibilité durant le mois sacré du ramadhan. Cette rencontre, deuxième du genre, s'inscrit dans le cadre d'une série de rencontres que tient le ministre avec les partenaires activant dans le domaine des viandes rouges pour étudier la problématique de l'organisation et de la règlementation de la filière et s'orienter vers la régulation des prix de façon à satisfaire aussi bien les producteurs que les consommateurs", ajoute le communiqué. M. Rezig a entamé, depuis le 18 février dernier, des concertations avec les différents intervenants et acteurs de la filière des viandes rouges pour atteindre des prix raisonnables qui puissent satisfaire tant les producteurs que les consommateurs, notamment durant le mois du ramadhan.

R.N