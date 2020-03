Le Prix Abdelhamid Benzine : le journaliste de l'APS Mohamed Maârouf distingué

Le Prix de journalisme Abdelhamid-Benzine a été attribué cette année au journaliste et correspondant du bureau de Chelf de l'APS, Mohamed Maârouf, pour son reportage vidéo "El Mawlid Ennabaoui à Ténès" ainsi qu'au journaliste du quotidien El Watan pour son reportage "Badissis Novembria".

Les distinctions de cette 9ème édition du Prix de journalisme Abdelhamid-Benzine ont été remises samedi à l'occasion d'une cérémonie coïncidant avec la commémoration du 17ème anniversaire du décès de ce journaliste et militant. La cérémonie a été organisée par l'Association culturelle "Les Amis de Abdelhamid Benzine", journaliste et militant, décédé le 6 mars 2003. Né à Béni Ouartilane (Sétif) en 1926, Abdelhamid Benzine était un grand militant de la cause nationale au sein du PPA-MTLD (1940 à 1951) et le PCA (1953), avant de rejoindre les maquis et les rangs de l'ALN (1955). Arrêté les forces coloniales en 1956 et condamné à 20 ans de travaux forcés, il a été enfermé dans divers camps de concentration jusqu'à l'indépendance. En juillet 1962, il avait repris ses activités politiques et a été rédacteur en chef du quotidien Alger-Républicain, qui a cessé de paraitre avant de reprendre en 1990. Il avait dirigé cette publication jusqu'à sa mort en 2003. Abdelhamid Benzine est également auteur de plusieurs ouvrages, dont Le Camp, La montagne et la plaine, La grande aventure d'Alger républicain avec Boualem Khalfa et Henri Alleg, Lambèse et Le Sergent.

A.A