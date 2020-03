FAO: Chute des prix mondiaux des produits alimentaires en février

Les prix mondiaux des produits alimentaires ont enregistré une chute en février, en raison de la forte baisse des prix à l'exportation des huiles végétales, a annoncé l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) sur son site web.

"Pour la première fois depuis quatre mois, les prix mondiaux des produits alimentaires ont chuté en raison d'une forte baisse des prix à l'exportation des huiles végétales, en partie déterminée par la peur que l'épidémie du coronavirus (COVID-19) ne ralentisse la demande mondiale", a précisé la même source. L'indice FAO des prix des produits alimentaires, qui mesure la variation mensuelle des cours internationaux d'un panier de denrées alimentaires, s'est établi en moyenne à 180,5 points en février, soit 1,0 % de moins que le mois précédent mais toutefois encore 8,1 pour cent de plus qu'un an plus tôt, a indiqué l'Organisation onusienne. En effet, l'indice FAO des prix des huiles végétales a chuté de 10,3 % par rapport au mois de janvier et la baisse a été encore plus importante pour les prix mondiaux de l'huile de palme du fait d'une production plus conséquente que prévue en Malaisie, d'une chute momentanée de la demande d'importation de l'Inde et des inquiétudes face à la propagation du COVID-19. L'indice FAO des prix des céréales, a affiché une baisse de 0,9 % en février. Les cours du blé ont baissé en raison de marchés bien approvisionnés, et les prix du maïs se sont rétractés car la demande en provenance du secteur des aliments pour bétail a diminué face aux prévisions d'un ralentissement de l'économie mondiale, explique la FAO. En revanche, les cours mondiaux du riz ont augmenté, portés par une forte demande de la part des acheteurs situés dans les pays d'Extrême-Orient et d'Afrique de l'Est. L'indice FAO des prix de la viande, a, quant à lui chuté de 2,0 % par rapport au mois de janvier, sous l'effet de la réduction des importations chinoises en raison de retards dans la manutention du fret dans les ports. La vague de sécheresse en Nouvelle-Zélande a également influencé les cours du prix de la viande ovine, et les prix de la viande de poulet ont souffert de la diminution des importations en provenance d'Asie. L'indice FAO des prix des produits laitiers a enregistré une hausse de 4,6 %, essentiellement grâce à la hausse des cours des prix du fromage. Cette situation qui s'explique par la baisse de production de lait en Australie. Le lait en poudre, en revanche, a vu ses prix chuter à cause des difficultés logistiques qui ont ralenti les achats de la part de la Chine, le premier pays importateur de lait en poudre. Pour sa part, l'indice FAO des prix du sucre a grimpé de 4,5 % du fait d'une baisse de la production en Inde et en Thaïlande, et d'une forte demande mondiale d'importation.

Prévisions revues à la hausse pour la production mondiale des céréales

L'Organisation onusienne a également publié une nouvelle estimation de la production mondiale de céréales en 2019, prévoyant un niveau record de 2. 719 millions de tonnes, du fait d'une plus forte production de maïs en Afrique de l'Ouest et en Ukraine. Le nouveau Bulletin sur l'offre et la demande de céréales, publié par la FAO fournit une prévision préliminaire de 763 millions de tonnes pour la production mondiale de blé très proche du niveau presque record de 2019. Il a indique également que la production des céréales secondaires sera probablement importante en Argentine, au Brésil et en Afrique du Sud. Selon les prévisions actuelles sur l'utilisation mondiale des céréales pour la période 2019/2020, elles atteindront le niveau record de 2 721 millions de tonnes, du fait de leur plus grand usage dans l'alimentation humaine et animale et dans les secteurs industriels. La FAO a revu à la hausse ses prévisions sur les stocks de céréales qui devraient atteindre près de 866 millions de tonnes fin 2020, permettant ainsi au ratio stocks/utilisation mondiale de céréales de rester à un niveau confortable de 30,9 %. Les prévisions de la FAO indiquent également une hausse de 2,3 % du commerce mondial de céréales pour lui faire atteindre 420 millions de tonnes en 2019/2020, soit le deuxième niveau le plus élevé jamais enregistré. Les approvisionnements en blé devraient compter pour plus de la moitié de cette hausse.

S.A