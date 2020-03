Industrie : Réalisation de la première grue algérienne avant fin 2020

Le président-directeur général du Groupement Algeria Corporate Universities (GACU) relevant du ministère de l'Industrie et des mines, Ghrieb Sifi, a annoncé mardi à Alger la réalisation de la première grue algérienne avant la fin de 2020, ce qui permettra de réduire la facture d'importation de ce type de machines.

Lors de la cérémonie de remise du premier catalogue algérien des métiers de l'industrie aux patrons des grands groupes industriels, une convention a été signée entre le Groupement Algeria Corporate Universities, le Centre de recherche en technologies industrielles et les entreprises Batimetal et Ferrovial Annaba pour la réalisation de la première grue algérienne. La convention a été signée par M. Ghrieb Sifi, le représentant du Centre de recherche en technologies industrielles, Badji Mokhtar, le président-directeur général du groupe Batimetal (bâtiment et travaux publics), Yahi Hacène, le représentant de l'Entreprise nationale de charpente et de chaudronnerie (ENCC), Chikh Mourad, et le président-directeur général de Ferrovial (entreprise de construction de matériels et équipements ferroviaires), Bouyoucef Lamri. A l'issue de la signature, M. Sifi a précisé que cette convention revêtait une grande importance pour l'Algérie en ce qu'elle permettra de construire localement ce type de machines jusqu'à présent importées au prix fort. De son côté, le PDG de IMETAL, Tarik Bouslama a fait savoir que son groupe ambitionnait d'atteindre un taux d'intégration de 60-65% dans la construction de grue en partenariat avec un partenaire étranger qu'il n'a pas dévoilé. A une question sur l'éventuelle fabrication de châssis de véhicules au niveau local, le responsable a dit qu'un tel projet était envisagé. Pour sa part, le représentant de la direction générale de la recherche scientifique, Hichem Sofiane Salaouatchi, a estimé que la réalisation de la première grue algérienne était un grand défi pour les secteurs de l'Industrie et de la Recherche scientifique qui permettra de promouvoir le produit national et de mettre en avant les capacités et les compétences algériennes au service du développement de l'économie nationale.

S.A