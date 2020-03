TAITRA : Partenariat entre les sociétés algériennes et taiwanaises

C’est lors d’une conférence de presse à Alger que les responsables de Taitra (Taiwan Trade) ont présenté le programme de partenariat de Taiwan avec les sociétés algériennes. Grâce a l’orientation du R&D, Taiwan a réussi une transition vers les technologies de pointe, faisant aujourd'hui du pays l'un des foyers de développement des technologies de demain.

Taïwan est un centre de fabrication de TIC bien connu en raison de sa solide base industrielle, de ses grappes de fabrication de semi-conducteurs robustes et d'autres capacités connexes. Ces avantages lui ont permis de développer rapidement des produits et services avancés liés aux TIC. Par exemple, Taïwan représente 60% des parts de marché mondiales de la fonderie de semi-conducteurs. Les produits électroniques représentent 44% des exportations taïwanaises, ce qui fait du secteur des TIC le principal secteur d’exportation de l’île. Il rappelle la très forte spécialisation de l’industrie taïwanaise. Dont la valeur atteint un montant de 144,6 milliards de dollars en 2019.

Une plaque tournante de l'industrie des TIC dans le monde

En matière d’entrée dans l’économie du savoir, stade de développement dans lequel la création et l’utilisation des connaissances sont au cœur de la création de valeur, Taiwan a pris une longueur d’avance sur les autres pays du monde, elle se classent parmi les premiers au monde, et prend la 2ème place mondiale des composants électroniques. L'économie de Taïwan est une économie développée et dynamique, qui prend davantage le marché mondial.

-En 2018, Taiwan a réalisé 157 milliards de dollars d'exportations de technologies de l'information et de la communication.

-La valeur de production de l'industrie taïwanaise des smartphones a atteint 73,3 millions de dollars américains en 2019 et sa part mondiale est estimée à 23,7%.

- L'industrie taïwanaise des services informatiques et des logiciels a connu des taux de croissance positifs d'une année à une l'autre de 2015 à 2018 et a atteint 88,4 millions de dollars américains en 2019, en hausse de 7,3% d'une année sur l'autre.

-Taiwan se classent parmi les premiers fournisseurs au monde de tout ce qui est câbles CPE WLAN, terminaux xDSL, IP STB, réseaux informatiques et serveurs.

-Les Sociétés Taiwanaise TFT, LCD et OLED détiennent respectivement la 2ème et 3ème part du marché de l’affichage dans le monde.

-Les marques qui règnent actuellement sur le marché du matériel informatique destiné au gaming sont des marques Taiwanaise dont Acer, Asus, Gigabyte, MSI ext…

-Taiwan entre dans l'ère de la 5G en 2019. Et l'industrie de Taiwan est très compétitive dans l'écosystème 5G.

-Les entreprises taïwanaises ont étendu leurs gammes de produits aux applications IoT et aux solutions d'intégration de systèmes.

D’après le Global Competitiveness Report 2019, Taïwan se distingue dans la catégorie des «capacités d’innovation », devenant la quatrième plus compétitive au monde, après l'Allemagne, les États-Unis et la Suisse. L'indicateur évalue la quantité et la qualité de la recherche et du développement formels ainsi que la capacité de transformer des idées en nouveaux biens et services.

M.B.