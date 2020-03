Coronavirus : Mobilis rassure !

Face à l’évolution de la pandémie du Coranavirus COVID-19, ATM Mobilis, opérateur citoyen et responsable, a pris un ensemble de mesures visant à protéger la santé de ses employés et clients. ATM Mobilis a mis à disposition de ses abonnés des services à distance, réduisant les déplacements et le contact direct, considéré comme facteur à risque pour la propagation du coronavirus COVID-19. Ainsi, ATM Mobilis permet à ses abonnés de payer leurs factures, gérer leurs comptes et activer les plans souhaités via les plateformes digitales suivantes :

MeetMob interface Web accessible gratuitement, qui vous permet de gérer votre compte et d’avoir recours à des informations de support en toute autonomie ;

E-rselli, est un service de paiement en ligne qui vous permet de recharger vos lignes prépayées et postpayées, et de payer vos factures à tout moment sans vous déplacer ;

MobiSpace l'application qui vous permet essentiellement de contrôler votre compte Mobilis en toute simplicité, consultation de votre solde, rechargement de compte, assistance en ligne.

ATM Mobilis a mis en place d’autres mesures préventives, afin d’assurer le bien-être et la sécurité de ses employés. Durant cette période difficile, ATM Mobilis tient à rassurer tous ses clients, que tous les efforts seront déployés pour assurer la continuité des services techniques et commerciaux, et les encouragent à contacter le service client 666 ou 0660600666.

Mobilis, partout avec vous.