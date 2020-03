Prévention et sensibilisation contre le Corona Virus : Ooredoo participe à l’opération de sensibilisation lancée par le Croissant Rouge Algérien

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), Ooredoo entreprise citoyenne par excellence participe, aux côtés du Croissant Rouge Algérien (CRA)

à une vaste opération de prévention et de sensibilisation auprès de la population. Cette large opération, qui concernera notamment les populations des zones rurales, se traduira par la distribution des kits d’hygiène nécessaires (produits d’hygiène, bavettes, gants …) ainsi que des affiches qui seront distribués par des bénévoles du CRA. A cette occasion, le Directeur général adjoint de Ooredoo, M. Bessam Al Ibrahim a déclaré : « C’est un devoir pour Ooredoo de soutenir l’Algérie et les algériens durant cette conjoncture car la santé et la sécurité sont notre première priorité. » Il y a lieu de rappeler que Ooredoo a rendu récemment l’accès au site web du ministère de la santé ainsi que le numéro vert 3030 gratuit à tous ses abonnées. A travers cette opération, Ooredoo confirme une fois de plus son engagement aux côtés des algériens en multipliant sa contribution dans les différentes campagnes de sensibilisation et de prévention pour faire face à cette pandémie.