Bourse d’Alger: NCA Rouiba dépose officiellement sa demande de retrait

La société NCA Rouiba a déposé officiellement un projet d’offre publique de retrait auprès de la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse (Cosob), a annoncé cette autorité de régulation dans un communiqué publié dimanche sur son site web.

"La Cosob informe l’ensemble des investisseurs en valeurs mobilières cotées en Bourse et le public en général que la société NCA Rouiba, cotée sur le marché principal de la Bourse d’Alger, a déposé auprès de la Cosob, le jeudi 19 mars 2020 à 16H00, une demande officielle portant sur un projet d’offre publique de retrait -OPR- de son titre de la bourse d’Alger", est-il indiqué dans le communiqué. Il s’agit d’une opération lancée par l’actionnaire majoritaire dans l’objectif d’acheter les titres restants détenus par le public, avant de demander leur radiation de la cotation en Bourse. Suite à cette démarche, l’autorité de régulation a décidé de suspendre les négociations sur le titre de la société en Bourse. "En conséquence de quoi, la Cosob, agissant dans le cadre de sa mission de préservation des intérêts des investisseurs en bourse, informe le marché que les négociations sur le titre NCA Rouiba sont suspendues, à compter du dimanche 22 mars 2020. Cette suspension s’étend durant toute la période d’instruction du dossier par les services techniques de la Cosob, et la déclaration de la recevabilité du projet de l’offre par la Commission", précise la même source. Le président du Conseil d’administration du NCA Rouiba, Slim Athmani, avait expliqué dans un communiqué rendu public le 16 janvier dernier, que ce projet d’offre publique de retrait serait suivie d’une radiation des actions de NCA ROUIBA de la Bourse des Valeurs d’Alger. Cette OPR-radiation intervient avant l’augmentation effective du capital de la société NCA Rouiba suite à l’accord du 30 décembre 2019 entre ses actionnaires et le groupe Brasseries Internationales Holding Ltd (BIH), selon M. Athmani.

T.A