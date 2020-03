LG PRÉSENTE DE NOUVEAUX RÉFRIGÉRATEURS À CONGÉLATION SUPÉRIEURE : Compresseur linéaire inverseur améliorant l'efficacité et la fraîcheur

Maintenant appliqué à tous les congélateurs LG

LG Electronics (LG) dévoile sa dernière gamme de réfrigérateurs à congélateur supérieur. La gamme offre des fonctionnalités telles que le système de refroidissement de porte + Cooling + ™ ainsi que des fonctionnalités de préservation de la fraîcheur telles que le système Multi Air Flow et Hygiene Fresh + ™. À partir de cette année, LG intégrera sa technologie de compresseur linéaire à onduleur dans tous ses congélateurs supérieurs. Cette technologie de base utilise le système LINEAR Cooling ™ complexe de LG pour fournir un excellent refroidissement et une température stable dans tout le réfrigérateur. En maintenant la constance de la température, le compresseur maintient les aliments à leur niveau de fraîcheur optimal pour améliorer le goût, la texture et la longévité.

Maintenir la fraîcheur maximale

En plus d'économiser de l'énergie, le compresseur linéaire Inverter promet de garder les légumes croquants, les fruits frais et la viande délicieuse. Le compresseur utilise la technologie LINEAR Cooling ™ avancée pour fournir un contrôle automatique de la température constante, qui est un facteur clé de la conservation des aliments. En gardant la fluctuation de la température à ± 0,5 degré Celsius à tout moment, le compresseur peut stocker des aliments frais et des boissons plus longtemps tout en les gardant plus frais que les systèmes de refroidissement conventionnels. Le congélateur supérieur maintient également un niveau d'humidité stable car une humidité constante est cruciale pour le contrôle de la température. Cela permet aux utilisateurs de profiter pleinement de la succulence des fruits et légumes. De plus, le système Door Cooling + ™ du réfrigérateur et la fonction Multi Air Flow fournissent un flux d'air constant, offrant une fraîcheur et un goût supérieurs. Ce système ultra-efficace, qui est situé sur le côté gauche du réfrigérateur et près du panier de porte, libère de l'air qui recouvre les zones difficiles d'accès et aide à stabiliser la température du panier de porte tout en permettant une répartition plus uniforme de la température et 35,4 pour cent de refroidissement plus rapide 1. De plus, la fonction Multi Air Flow permet aux congélateurs supérieurs LG de fournir un refroidissement complet en faisant circuler efficacement l'air froid dans le réfrigérateur pour atteindre tous les coins de chaque compartiment. La fonction exclusive Hygiene Fresh + ™ 2 du Top Freezer utilise des filtres multicouches et un ventilateur avancé pour filtrer les bactéries, les virus et les odeurs désagréables de l'intérieur du réfrigérateur. Le processus hautement efficace en 5 étapes comprend la stérilisation par UV LED pour éliminer 99,999 pour cent des bactéries nocives que l'on trouve couramment à l'intérieur des réfrigérateurs.3 Pendant ce temps, un canal d'alimentation en air diffuse de l'air frais et frais à chaque étagère. Hygiene Fresh + ™ offre également une commodité supplémentaire en éliminant le besoin de changer ou de remplacer les filtres. En plus de Hygiene Fresh + ™, le congélateur supérieur intègre la fonction Fresh O Zone pour maintenir la température optimale pour les aliments qui se détériorent rapidement tels que le poisson, la volaille et la viande rouge.4 Les utilisateurs n'ont plus à congeler la viande pour la préserver pendant de longues périodes. Fresh O Zone garde les articles stockés à l'intérieur dans leur état initial de fraîcheur, prêts à être cuits à tout moment.

Efficacité maximale prometteuse

La société a élargi sa gamme de réfrigérateurs équipés du compresseur linéaire à onduleur afin d'offrir un maximum d'avantages aux consommateurs. Autrefois limités aux modèles haut de gamme - tels que les réfrigérateurs côte à côte et à portes françaises - l'efficacité et la commodité du compresseur linéaire à onduleur sont désormais disponibles pour tous les utilisateurs. Utilisant un entraînement à piston linéaire au lieu d'un entraînement alternatif conventionnel, le compresseur linéaire à onduleur génère moins de friction interne. Cela se traduit par une consommation d'énergie inférieure et moins de bruit, tout en offrant une plus grande fiabilité et durabilité. En témoignage de sa résilience et de sa fiabilité, le compresseur linéaire à onduleur de LG est également couvert par une garantie de 10 ans. Le compresseur peut fonctionner sans complications jusqu'à 20 ans5, selon un examen de l'association scientifique et technique allemande Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE). Ces nouveaux réfrigérateurs sont déjà disponibles sur le marché algérien.

