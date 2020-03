Assurances : Approbation de l'autorisation d'exercice pour plusieurs courtiers étrangers

Le ministère des Finances a approuvé l'autorisation d'exercice sur le marché algérien des assurances pour plusieurs courtiers de réassurance étrangers, selon un arrêté ministériel publié au journal officiel N 15 .

Il s 'agit de l 'Arrêté du 2 janvier 2020 portant approbation de l'autorisation d'exercice sur le marché algérien des assurances, délivrée aux courtiers de réassurance étrangers. Cet arrêté a pour objet ‘’d'approuver l'autorisation d'exercice sur le marché algérien des assurances, délivrée par la commission de supervision des assurances aux courtiers de réassurance étrangers pour la participation dans des traités ou cessions de réassurance des sociétés d'assurance et/ou de réassurance agréées et des succursales de sociétés d'assurance étrangères agréées en Algérie‘’, précise la même source . Cette autorisation approuvée par le ministère des finances est délivrée aux courtiers de réassurance étrangers, à savoir, Marsh Limited , Market Insurance Brokers Limited (Mib) ,General Reinsurance Services Ltd (Grs) , JLT Speciality Limited , Butcher Robinson & Staples International Limited , Axa Cessions Broker , Al Wasl Insurance Brokers Limited , Integro Insurance Brokers Limited et Assuralea.

T.A