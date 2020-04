M. Djamel Cherdoud, affirme: : Recul de l’activité de Naftal de 50% depuis la deuxième quinzaine de mars

Le directeur central de la communication et des relations publiques de l’Entreprise nationale de commercialisation et de distribution de produits pétroliers (Naftal), Djamel Cherdoud, a affirmé, à Alger, que l’activité de commercialisation de l’entreprise a reculé de 50% depuis la deuxième quinzaine de mars dernier en raison de la propagation du nouveau Coronavirus.

"Un recul de 50% a été enregistré dans l’activité de commercialisation de Naftal, notamment en matière de transport aérien (approvisionnement de la flotte aérienne en kérosène) en ce sens que l’approvisionnement a baissé de 99% alors que la baisse en matière d’approvisionnement de la flotte maritime oscille entre 70 et 75%", a déclaré M. Cherdoud sur les ondes de la Radio nationale. Par ailleurs, il a fait état d’une hausse, hier mercredi, de 25 % jusqu’à quatorze heures en raison de la ruée des citoyens sur le carburant et autres produits pétroliers sur fond de rumeurs faisant état d’une fermeture éventuelle des stations-service. A l’instar de plusieurs autres pays du monde, l’Algérie a suspendu temporairement le transport aérien et maritime en tant que mesure préventive contre la propagation du COVID-19, suivies d’autres mesures telle que la suspension du transport collectif urbain et inter-wilaya.

Naftal réaffirme le maintien de l’ouverture des stations-service et la disponibilité du carburant

M.Cherdoud a souligné, dans ce contexte, que la consommation du carburant a nettement reculé en raison de la diminution du trafic et de la circulation dans le pays, relevant que le stock de carburant a atteint 75%, alors que celui du gaz propane et butane a atteint 90%. Soulignant que les allégations sur une pénurie des carburants ne sont que "pures rumeurs", il a assuré que les stations-service resteront ouvertes 24h/24 sur tout le territoire national et que la pandémie du nouveau Coronavirus n'a pas affecté les opérations de distribution, y compris à Blida, en confinement total. Appelant les citoyens à ne pas se ruer sur les stations-service pour éviter l'infection par le Coronavirus après avoir constaté des files d'attente suite aux rumeurs relayées sur les réseaux sociaux, il a assuré que "Naftal fonctionne actuellement de manière flexible pour fournir les produits pétroliers et dispose d’un plan de distribution ajustable chaque fois que nécessaire". Concernant la wilaya de Blida, M. Cherdoud a fait état de sept (7) stations en activité au niveau de cette wilaya après leur réouverture. S’agissant des bonbonnes de gaz pour lesquelles une forte demande a été enregistrée, il a déclaré "nous travaillerons pour les faire parvenir aux citoyens à domicile à 200 DA l’unité afin d'éviter la spéculation et les files d'attente."

A.A.