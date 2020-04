LE PAIEMENT MOBILE AU SERVICE DU REVENU COVID-2020

En complément du Plaidoyer pour la Sauvegarde de l’Entreprise Algérienne

1- La crise sanitaire du COVID 19 a imposé le confinement d’une partie importante de la population. Inévitablement, le blocage de secteurs entiers de l’activité économique, va induire des pertes significatives de revenus, aussi bien pour les entreprises que pour une partie importante de la population.

2- Hormis certains accommodements logistiques annoncés, nous ne connaissons pas encore les réponses concrètes du gouvernement aux menaces qui pèsent sur l’économie et l’emploi.

S’agissant des revenus de la population, on relèvera que le gouvernement a pris la décision de libérer la moitié des employés de la fonction publique et des entreprises publiques, soit 4 millions d’individus, tout en maintenant le versement de leurs salaires. Les personnels des entreprises publiques semblent avoir bénéficié de la même orientation, y compris pour celles d’entre elles qui sont forcées à l’arrêt de leurs activités.

Le problème demeure néanmoins entier pour les employés du secteur privé, soit 7 millions d’individus, et particulièrement pour tous les employés relevant du secteur informel et qui, dans l’incapacité de travailler, perdent ainsi la seule source de revenu à laquelle ils pouvaient accéder. Les nombre des employés informels est estimé à 6 millions d’individus non-inscrits à la sécurité sociale, sur les 7 millions travaillant dans le secteur privé.

3-Nombre d’experts ou d’organisations syndicales et patronales, à l’image de la dernière proposition du Think Tank CARE, recommandent qu’à l’instar de ce qui est fait dans de nombreux pays développés ou en développement (qu’ils soient en déficit budgétaire ou pas), une aide budgétaire spécifique soit apportée à cette catégorie des citoyens qui ont perdu leurs revenus de fait de cette crise sanitaire imprévisible qui est venue frapper l’économie nationale.

Chacun sait les contraintes sévères auxquelles les finances publiques algériennes sont confrontées aujourd’hui du fait de la gestion imprévoyante observée en particulier au cours des dernières années mais, malgré cela, il sera difficile aux autorités économiques de ne pas répondre à la détresse de franges importantes de la population qui commence déjà à s’exprimer et qui ne manquera de s’intensifier si, comme on le suppose, la crise actuelle devait perdurer encore sur deux ou trois mois.

La réponse la plus appropriée qui est donnée partout, c’est celle d’une aide financière qui est distribuée aux citoyens dans le besoin. Toutefois, si notre pays devait surmonter l’obstacle purement budgétaire et décider d’emprunter la même voie, l’écueil immédiat et purement technique qu’il aura à rencontrer, c’est celui de l’acheminement de cette aide.

Le présent papier s’est penché sur cet écueil technique et pratique et formule en ce sens une réponse complète qu’il soumet à la sagacité des décideurs publics.

Le grand problème qui se posera concrètement est celui de la mise en œuvre d’une mesure consistant à payer une population d’employés à faible revenu (pour l’essentiel informelle), que l’administration publique ne sait pas appréhender au stade Aussi, pour ga rantir l’efficacité de l’opération et la rapidité de sa mise en œuvre, le système devrait-il être simple, déclaratif, fondé sur la confiance et la solidarité.

Le défi est celui d’inventer, en s’appuyant sur les technologies éprouvées et déjà existantes, les mécanismes de transferts sociaux opérationnels qui font aujourd’hui défaut.

En effet, il n’existe malheureusement pas de mécanismes pour transférer des fonds aux citoyens dans le besoin : il n’existe pas de registre de personnes économiquement fragiles ; le taux de bancarisation, très en retard, n’est que de 43% ; les paiements électroniques sont insuffisamment régulés et ne sont pas praticables à large échelle ; les mécanismes de distribution de cash ou d’aide sont quasi inexistants et posent problème en matière sanitaire et de contamination par le

D’autre part, la situation sanitaire plaide pour favoriser un mode de distribution et d’utilisation des fonds sans contact physiques afin d’éviter les risques de contamination.

Des solutions En capitalisant sur le développement de la téléphonie mobile et l’architecture déjà existante des transferts de crédit téléphoniques, nous pourrions construire un système pour aider les travailleurs et les familles économiquement affectés par le confinement.

Il est possible de démarrer une expérience concrète sur la base des quelques éléments suivants :

Création d’une page web afin que les travailleurs informels puissent postuler à des

Les critères d’éligibilité et d’exclusion devront être définis par le Il s’agit de cibler fondamentalement tous les employés du secteur informel, ainsi que les artisans et entrepreneurs individuels ayant perdu leur emploi ou leur revenu. Pour les employés du secteur privé formel connaissant le même problème de perte de revenu, le transfert du revenu COVID pourra être opéré via leur entreprise. La procédure d’éligibilité devrait être aussi simple que possible, à base de déclaration sur l’honneur avec mention explicite de sanctions auxquelles s’expose tout contrevenant.

Mise en place d’une base de données des bénéficiaires contenant un couple unique composé du numéro de la carte d’identité nationale et d’un numéro de

Les transferts de fonds de l’Etat à destination des bénéficiaires sont opérés via les opérateurs mobiles, proportionnellement au nombre de bénéficiaires par opérateur.

Ces fonds sont transformés en crédits (porte-monnaie électronique) par les opérateurs.

Des transferts de crédit, similaires aux crédit-temps utilisés actuellement, sont opérés des opérateurs vers les bénéficiaires.

Le crédit devient une monnaie d’échange auprès des commerces essentiels, les commerçants étant eux même équipés de cartes SIM (cela revient finalement à du troc)

Les commerçants pourront utiliser les mécanismes existants de cash-out du crédit auprès de semi- grossistes et grossistes de crédit téléphonique. Au besoin le réseau bancaire et postal pourra être associé pour les besoins de cash-out. Le cash ainsi retiré sera issu des fonds transférés par l’Etat (cf. diagramme joint).

Afin de contrôler l’usage de fonds par les opérateurs téléphoniques, les fonds alloués par l’Etat seront mis sur des comptes écrous, sous la surveillance de la Banque d’Algérie.

En résumé, il s’agit de s’appuyer sur le réseau en place de distribution des crédits téléphoniques en utilisant sa fonction d’accès direct à l’ensemble des citoyens à travers tout le territoire national (la pénétration de la téléphonie mobile étant de de l’ordre de 120%.

Certains aspects techniques devront être pris en charge par les opérateurs tels que le relèvement du plafond de transferts de crédit et éventuellement des serveurs à mettre en place, de sorte à supporter le nombre de transactions qui devraient

Un tel mécanisme de paiement pourrait être mis en place rapidement pour parer aux besoins des individus ayant perdu leur revenu du fait du confinement, si les pouvoirs publics s’y employaient rapidement.

Le schéma des flux de d’information, de crédits téléphoniques et financier pour compenser les travailleurs et familles affectées économiquement par le confinement peut être visualisé dans sa globalité au travers du diagramme ci-dessous :

10- Naturellement, au-delà des aspects techniques, les autorités devraient absolument réguler le système ainsi proposé de sorte que les opérateurs téléphoniques qui vont assurer sa conduite et sa mise en œuvre sur le terrain s’astreignent à quelques règles essentielles, dont notamment :

La complète étanchéité entre le crédit téléphonique et le porte-monnaie de l’usager consacré au revenu COVID: l’opérateur téléphonique ne peut utiliser le porte-monnaie pour payer des communications téléphoniques ou autres facturations de l’opérateur. Tout transfert de crédit entre le porte-monnaie et le crédit téléphonique doit faire l’objet d’une opération spécifique (Code ou SMS) assortie d’une confirmation

La confirmation de transaction et relevés de transaction : chaque transaction doit faire l’objet d’un SMS de confirmation de transaction tel que : « vous avez crédité 852 DA au compte 0770000000 le 09/04/2020. Le nouveau crédit de votre porte-monnaie est de 8 350 4

DA ».

L’usager peut en tout temps demander l’historique de transactions et le recevoir par Le minimum d’historique conservé et accessible doit être de 3 mois.

Toutes les opérations (demande de solde, relevés de transaction, ) doivent être gratuites. Il n’y aucun autre frais pour les usagers autre que 1 da (ou autre montant) pour chaque opération de transfert de fonds qui ne sera débité qu’au créditeur (celui qui envoie les fonds). Il peut y avoir deux tarifications : par exemple, 1 da pour toute trandaction sans retrait de fonds et 10 da pour un retrait de fonds.

Protection des données personnelles : les données personnelles (correspondance téléphone-identité, historique des opérations, ) sont protégées et ne peuvent être utilisées par aucune partie. L’opérateur ne peut les utiliser pour ses propres besoins ni les fournir à aucune autre partie contre compensation ou gratuitement. Le seul accès à ces données possible est par décision de justice (jugement) préalablement signifiée à l’utilisateur ou les utilisateurs concernés.



10.6-. Données publiques : si les données personnelles sont protégées, un certain nombre de données agrégées sont publiques et permettent d’assurer la transparence du système. Ainsi les données suivantes par opérateur seront publiées quotidiennement (via leur site web):

entrée de fonds dans le système

sorties de fonds du système

solde

nombre de transactions intra système

nombre de transactions d’entrée de fonds dans le système (décomposé par palier de montants)

- nombre de transactions sorties de fonds dans le système

nombre de transactions par

11- Au-delà de cette phase, il faudra que les autorités mettent en place un cadre règlementaire pérenne qui institutionnalise les portefeuilles électroniques et les paiements mobiles. La Banque d’Algérie devra émettre les textes juridiques adéquats pour autoriser les établissement de paiement et octroyer les licences d’établissement de paiement aux opérateurs mobiles mais aussi à tout autre acteur afin de stimuler la concurrence, la qualité de service et l’inclusion financière.

Cette crise est l’opportunité de montrer que nous sommes capables de mettre en place les filets sociaux à même de protéger les plus vulnérables et de faire un bond en matière de paiement mobile et d’inclusion financière.

CARE – Le 11 avril 2020