Huawei et l'UNESCO s’engagent en faveur l'enseignement supérieur en ligne pour limiter les impacts du Covid-19

Lors d’un webinaire organisé conjointement par Huawei et l'UNESCO le samedi 11 avril 2020, des dirigeants, experts d'entreprises et d'universités du monde entier ont été invités à partager leurs pratiques et leurs visions de l’éducation en ligne durant l’actuelle crise du Covid-19. S’inscrivant dans le volet spécial du programme « Learn ON » de Huawei, les parties prenantes ont pu aborder les solutions possibles pouvant assurer à la fois la continuité de l'éducation et la qualité de l'éducation en ligne en période de fermetures des établissements scolaires.

Plus de 1,5 milliard d'étudiants dans le monde sont touchés par les fermetures d'établissements d'enseignement dues à la pandémie du Covid-19. Pour atténuer cet impact immédiat, l'UNESCO a lancé la Coalition mondiale pour l'éducation, dans laquelle les organisations internationales, la société civile et les entreprises sont engagées pour faire en sorte que #LearningNeverStops. En tant que membre de cette Coalition, Huawei s'est engagé à faire profiter ses solutions technologiques à l’ensemble de ses partenaires à travers notamment l’initiative d'inclusion numérique, « TECH4ALL » et le programme « Learn ON » pour rendre l’éducation accessible à tous pendant la pandémie.

Wu Lintuo, Directeur du partenariat éducatif et du département du développement des écosystèmes de talents de Huawei, a présenté une solution globale aux nouvelles exigences des académies mondiales de Huawei pour atténuer les effets du Covid-19. Les mesures suivantes seront prises :

1. Un total de 5 millions de dollars US sera fourni au Huawei ICT Academy Development Incentive Fund (ADIF) aux collèges partenaires pour des activités telles que des cours en ligne, des formations en ligne et des expériences en ligne.

2. Plus de 130 ressources MOOC seront ouvertes, couvrant des domaines techniques avancés tels que l'intelligence artificielle (AI), les données de grande taille, la 5G et l'Internet des objets (IoT).

3. Plus de 100 formations de formateurs en ligne seront dispensées d'avril à décembre, et plus de 1 500 enseignants devraient être formés.

4. 50 000 étudiants devraient être formés grâce à l'auto-apprentissage, aux cours et aux classes en ligne.

Zhan Tao, Directeur de l'ITIE de l'UNESCO a déclaré : « En tant que partie intégrante de l'UNESCO, l'ITIE travaille en étroite collaboration avec des partenaires du monde entier dans le cadre de l'initiative ‘Combat Covid-19" : Continuez à apprendre ensemble, nous sommes en mouvement’ pour le partage d'expériences et de ressources. Continuons à travailler ensemble pour soutenir les millions d'élèves, d'enseignants et de parents dans le besoin avec passion, innovation et force collective. »

Ann Thérèse Ndong-Jatta, Directrice du Bureau de l'éducation en Afrique de l'UNESO, a également déclaré : « La conférence a ouvert des possibilités pour répondre aux défis de l'engagement des enseignants et des professeurs pendant cette période de Covid-19, en particulier en Afrique, pour que l'apprentissage se poursuive. Les expériences réussies partagées et l'engagement de Huawei à travailler en collaboration pour faire avancer les solutions numériques et les compétences TECH4ALL donnent de l'espoir dans la construction des systèmes éducatifs résilients aujourd’hui et après la pandémie. »

La perturbation de l'éducation due à la crise pourrait encore creuser les écarts d'éducation entre les différentes régions du monde et aggraver la fracture numérique. Pour résoudre ce problème, l'enseignement à distance en ligne apparait comme l’une des initiatives les plus efficaces. Des plates-formes de communication, des ressources pédagogiques appropriées, ainsi que des services de soutien rapides sont les clés de l'éducation en ligne. Huawei est pleinement mobilisé pour faire partager son expérience de l'éducation en ligne avec les universités et les organismes d'enseignement. Dans cette perspective, le Groupe augmentera les investissements dans le but d’améliorer la numérisation de l’éducation et garantir l'accessibilité d'un enseignement de haute qualité.

Huawei est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures et d'appareils intelligents dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC).

