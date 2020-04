Bilan des dernière 24 heures : Opération de sensibilisation et de désinfection sur Covid19, accident de la route et asphyxies.

Durant la période du 15 au 16 Avril 2020, arrêté ce matin à 08 heure, (les dernières 24 heures) les unités de la protection civile ont enregistré 3055 interventions, dans les différents types d’interventions pour répondre aux appels de secours, suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuations sanitaire, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité, … etc.

Concernant les activités de lutte contre la propagation du coronavirus Covid 19, les unités de la protection civile ont effectuées durant les dernières 24 heures 396 opérations de sensibilisation à travers 38 wilaya (229 communes), portant sur la pandémie Covid-19, rappelons les citoyens sur la nécessité du respect de confinement ainsi que les règles de la distanciation social, aussi nos unités ont effectués 492 opérations de désinfections générales à travers 45 wilayas (259 communes), ces opérations ont touchés l’ensemble des infrastructures et édifices publique et privés , quartiers et Ruel, ou la DGPC à mobilisé pour les deux opérations 2495 agents de la Protection Civile tout Grade confondue, ainsi que la mise en place des dispositifs pour la couverture de 26 sites de confinement à travers 07 wilayas.

Plusieurs accidents de la circulation ont été enregistrés durant cette période dont 67 accidents de la route, qui ayant causé 05 personnes décédées et des blessures à 73 blessés traités sur les lieux puis évacués vers les structures sanitaires local.

Le bilan le plus lourd à été enregistré au niveau de la wilaya de M’Sila avec 01 personne décédée et 02 autres blessés, suite à une collision entre un véhicule léger et un camion survenu sur la RN n 46, commune et daïra de Boussaâda.