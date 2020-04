Il sera chargé de conduire la nouvelle stratégie du géant pharmaceutique régional : Julphar nomme un nouveau P-DG

Gulf Pharmaceutical Industries PSC (Julphar), l'un des principaux fabricants de produits pharmaceutiques au Moyen-Orient et en Afrique, a annoncé la nomination du Dr Essam Farouk, anciennement P-DG

de la société pharmaceutique algérienne ELKENDI, au poste de président-directeur général, au moment où la société mène un programme de transformation novateur dans la région et au-delà. Fort de plus de trente années d’expérience, le Dr Essam conduira la transformation de Julphar en s’appuyant sur l’engagement continu de la société à améliorer ses installations, ses process, ses pratiques et ses infrastructures, garantissant sa position pour 2020 et les années suivantes. Le Dr Essam aidera à consolider le positionnement de Julphar, entant que société leader des génériques dans la région, en fournissant des solutions de haute qualité et en contribuant à améliorer la santé des individus à l'échelle régionale et mondiale. Son Altesse Sheikh Saqer Humaid Al Qasimi, président du conseil d'administration de Julphar, a déclaré : « Grâce à sa longue carrière dans l'industrie pharmaceutique, au sein de marchés établis et émergents, le Dr Essam bénéficie d’une expérience éprouvée dans la transformation des entreprises, la planification et l’exécution réussie de stratégies. Sa capacité à gérer une organisation diversifiée, dans des environnements difficiles, et à atteindre des succès commerciaux et en termes d’image et de réputation, sera pour Julphar l’assurance d’exceller davantage et d’impacter toujours mieux les cinquante marchés sur lesquels nous opérons à ce jour dans le monde. ». Avant sa nomination au sein de Julphar, le Dr Essam était P-DG de la société pharmaceutique algérienne ELKENDI, dont il a assuré la direction dès sa création en 2006. Avec lui à sa tête, la société a connu une croissance exceptionnelle, devenant la deuxième plus grande société pharmaceutique en Algérie et en Afrique du Nord. Le Dr Essam a par la suite été nommé P-DG du groupe MS PHARMA, un poste qu'il a occupé pendant sept ans, permettant à la société d’être reconnue comme l'une des cinq principales compagnies pharmaceutiques au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Le Dr Essam a également occupé des postes de direction chez GlaxoSmithKline, Sanofi Aventis, T3A Pharma Group et Julphar Allemagne, cumulant une expérience très riche dans des environnements internationaux et des activités liées aux génériques. Commentant son arrivée au sein de Julphar, le Dr Essam Farouk a déclaré : « C'est un grand honneur de rejoindre une compagnie émiratie qui a contribué à la croissance économique de Ras Al Khaimah et au-delà. Je suis impatient de travailler avec ses équipes hautement qualifiées, et ce alors que nous ambitionnons de continuer à produire des médicaments de grande qualité et des produits génériques innovants et à haute valeur ajoutée, ainsi que des solutions de soins qui peuvent changer la vie des individus qui en ont le plus besoin. Je suis déterminé à maintenir la position de Julphar en tant que leader pharmaceutique régional dans les trois années à venir». Dr Essam est titulaire d'un Bachelor’s Degree en pharmacie de l'Université de Zagazig et d’un Master’s Degree de l'AUC et de l'American Society for Quality of USA en gestion de la qualité et gestion des opérations.

Amine Meslem