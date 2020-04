Lutte contre la propagation du Covid-19 : Maghreb Emballage affiche sa solidarité

Avec l’avènement et la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus COVID-19, Maghreb Emballage met en place une série de mesures permettant d’assurer la sécurité et la protection de ses collaborateurs tout en maintenant l’outil industriel opérationnel en ces temps de crise sanitaire, avec 50% des effectifs. Maghreb Emballage, fidèle à ses engagements, continue de garantir la livraison de ses clients pour qu’ils puissent à leur tour alimenter la population en denrées diverses. En effet, le carton est un entrant incontournable dans le conditionnement des différents produits des biens de grande consommation, et pour ce faire, Maghreb Emballage, continue, tout en préservant la santé et la sécurité de ses employés, à livrer les différents clients, producteurs et industriels. La solidarité étant une des premières valeurs de Maghreb Emballage, la marque lance « Lamsa Solidaire » une initiative visant à soutenir les différentes actions afin de combattre la propagation du coronavirus et venir en aide au plus nécessiteux. Maghreb Emballage met au service des autorités locales de la wilaya d’Oran des aides pour 10 000 familles dans le besoin et supporte également différentes organisations et associations caritatives. L’entreprise a aussi conçu des réceptacles destinés aux déchets liés aux soins de santé au profit des hôpitaux et du secteur sanitaire, une mesure gracieuse assurant une gestion des déchets plus sécurisée qui vise à protéger les patients, le personnel de santé et le grand public et ce dans le respect de l’environnement. Maghreb Emballage, faut-il le rappeler, est l’un des leaders algériens du secteur de la fabrication et de la transformation du carton ondulé a participé au salon pack expo 2019, le salon de toutes les nouveautés en emballage, processing, print et manutention dont la première édition a lieu à ORAN du 27 au 30 Mars 2019, l’entreprise dévoile dans le cadre de cet évènement les innovations majeures déjà réalisées et en cours dans le domaine de la production d’emballage en carton ondulé, d’emballages spéciaux destinés à la conservation et stockage des produits agroalimentaires, du stockage à basse température et d’emballage répondant aux normes internationales liées à ce secteur dans l’export afin d’accompagner au mieux les entreprises locales dans leurs activités.

Amine Meslem