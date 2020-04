Bilan des dernière 24 heures : Opération de sensibilisation et de désinfection sur Covid19, accident de la route et asphyxies.

Durant la période du 18 au 19 Avril 2020, arrêté ce matin à 08 heure, (les dernières 24 heures) les unités de la protection civile ont enregistré 2785 interventions, dans les différents types d’interventions pour répondre aux appels de secours, suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuations sanitaire, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité, … etc.

Concernant les activités de lutte contre la propagation du coronavirus Covid 19, les unités de la protection civile ont effectuées durant les dernières 24 heures 389 opérations de sensibilisation à travers 32 wilaya, portant sur la pandémie Covid-19, rappelons les citoyens sur la nécessité du respect de confinement ainsi que les règles de la distanciation social, aussi nos unités ont effectués 293 opérations de désinfections générales à travers 38 wilayas, ces opérations ont touchés l’ensemble des infrastructures et édifices publique et privés , quartiers et Ruel, ou la DGPC à mobilisé pour les deux opérations 1816 agents de la Protection Civile tout Grade confondue, ainsi que la mise en place des dispositifs pour la couverture de 21 sites de confinement à travers 06 wilayas.

Plusieurs accidents de la circulation ont été enregistrés durant cette période dont 84 accidents de la route, qui ayant causé 01 personne décédée et des blessures à 112 autres personnes traités sur les lieux puis évacués vers les structures sanitaires local.

Par ailleurs, les secours de la protection civile, sont intervenus pour prodiguer des soins de premières urgence a 09 personnes incommodées, suite à l’inhalation du monoxyde de carbone CO émanant des appareils de chauffage et chauffes bain, à traves les wilayas de : Alger 01 personne; Médea 04 personnes, Mascara 04 personnes, les victimes ont été pris en charge sur les lieux puis évacuées vers les établissements de santé par les services de la protection civile.

A signaler aussi l’intervention de nos secours pour l’extinction de 06 incendies urbain et divers a travers les wilayas de Tébessa, Alger ,Saida et Souk Ahras ses incendies ont causé un décès deux 02 femmes à la suite d'un incendie au niveau d'une cuisine à l'intérieur d'une résidence, située au centre de la commune "Bajan", daira d'Al-Okla, wilaya de Tebessa.