Service public de l’assainissement, mois sacré du Ramadhan et COVID- 19 : L’Office National de l’Assainissement mobilisé

« Dès la déclaration de l’épidémie en Algérie, et à travers ses différentes unités, les agents de l’Office National de l’Assainissement (Ona) ont participé, en continu, dans de grandes campagnes de désinfection et de nettoyage

sous la supervision des autorités locales. Ces opérations ont été menées au niveau des places publiques, des stations de transport de passagers, des établissements de santé, des rues, des quartiers, des sièges d’organes administratifs et d’institutions publiques, ainsi que de tous les lieux publics connaissant une affluence de la part des citoyens. Cela par l’utilisation des moyens matériels à savoir, (les hydro-cureurs, la chaux et l’eau javellisée). Ces opérations s’inscrivent dans le cadre des mesures préventives de protection contre la propagation du virus COVID-19 ». C’est ce qu’indique un communiqué de l’Ona. Par ailleurs, tout en menant ces opérations, un planning d’intervention et de brigade a été mis en place pour garantir un service public de l’assainissement "continu et de qualité" et ce, à travers tout le territoire national dans cette conjoncture de crise sanitaire, souligne la même source. Toutes les mesures ont été prises par l’Office pour poursuivre les interventions sur terrain dans de bonnes conditions, en respectant l’ensemble des règles sanitaires et sécuritaires du personnel". Durant le mois sacré de Ramadhan, les chalenges sont encore plus importants, ainsi, les opérations de désinfection sont poursuivies pour répondre aux demandes d’intervention et garantir le fonctionnement des ouvrages, et pour respecter les préceptes de jeûne durant cette crise sanitaire. « Les agents et employés poursuivent l’exécution du dispositif sur le terrain, en assurant la maintenance des ouvrages et les interventions de curage. Les agents de l’ONA, tous métiers confondus, comme à l’accoutumée, font preuve d’engagement et de dévouement en cette période sensible. Un engagement et une abnégation qui ne sont pas étranges à nos équipes qui sont imprégnées de l’esprit de responsabilité et de service public », affirme encore l’Office. Placé sous la tutelle du Ministère des Ressources en Eau, l’ONA est un établissement public national à caractère industriel et commercial (E.P.I.C), créé par décret exécutif n° : 01-102 du 21 Avril 2001. L’ONA gère le réseau d'assainissement de 55 342 Km à travers de 1 147 communes répartis à travers 44 wilayas. L’Office compte à son actif, 154 stations d’épuration et 499 stations de relevage.

Amine Meslem