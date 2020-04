Dans le cadre de ses efforts de lutte contre le Corona Virus « COVID 19 » : Algérie Poste offre le Terminal de Paiement Electronique (TPE) Gratuitement

En raison de la période exceptionnelle que connait notre pays, caractérisée par la propagation du Corona Virus « COVID 19 », et dans le cadre de l'ensemble des mesures prises par Algérie Poste, notamment celles relatives à la généralisation et au déploiement des moyens de paiement électronique ; Il est porté à la connaissance des commerçants et opérateurs économiques autorisés à exercer leurs activités durant cette période, qu'il est désormais, possible d'acquérir les Terminaux de Paiement Electronique (TPE) auprès d'Algérie Poste, gratuitement.

L'acquisition de ces équipement s s'effectue auprès la Direction de Wilaya d'Algérie Poste après accomplissements des formalités administratives nécessaires et ce, selon les quantités disponibles, et en accordant la priorité :

Aux commerçants des produits alimentaires, bou langeries, laiteries, épiceries, étals de fruits et légumes, viandes ainsi qu'aux commerçants des produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques .

Aux commerçants et opérateurs se trouvant dans les Wilayas concernées par un confinement partiel ou général.

Et afin de soutenir la compagne de solidarité nationale de prévention et de lutte contre la propagation du Corona Virus, Algérie Poste, Etablissement Citoyen, offre aux commerçants cités ci-dessus, acquéreurs de TPE, la gratuité de tous les services liés à son exploitation pour une période de Deux (02) mois (Abonnement, connectivité, installation, formation sur

! 'utilisation, maintenance ... etc) ainsi qu'une quantité de 20 rouleaux de tickets qui sera livrée

gratuitement.

Il est à préciser que le Terminal de Paiement Electronique (TPE), permet aux porteurs de la carte EDAHABIA et ceux de la carte CIB, de payer leurs achats et services par carte, et d'éliminer ainsi les risques de manipulation du cash et de déplacement dans les bureaux de poste pour le retrait d'argent.

Algérie Poste appel l'ensemble de ses clients à la nécessité de respecter les mesures de protection et les règles de distanciation et invite tous les acteurs à la mobilisation citoyenne dans l'effort national de prévention et de lutte contre la propagation de la pandémie du Coronavirus (COVID-19) .