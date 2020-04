Ooredoo : Communiqué

En collaboration avec le Ministère de la Poste et des Télécommunications, le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

et le Ministère de l’Education Nationale, et afin de permettre aux étudiants et écoliers Algériens de poursuivre leurs études dans les meilleures conditions possibles dans le contexte sanitaire actuel, Ooredoo se joint aux efforts déployés en offrant un accès gratuit (0 DA) aux sites web ainsi qu’à toutes les plateformes de E-learning mises en place par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et par le Ministère de l’Education Nationale.

Ainsi, les élèves et étudiants peuvent, via le réseau Ooredoo, profiter d’un accès gratuit aux sites web et plateformes d’E-learning mis en place par les deux ministères. Pour les étudiants de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, l’accès se fait à travers le portail dédié à cet effet :

http://elearning-mesrs.cerist.dz/fr/index.php

Ooredoo prendra également en charge l’hébergement d’une partie du contenu de l’enseignement à distance relevant du Ministère de l’Education Nationale.

Au travers de cette collaboration, Ooredoo réitère son engagement à soutenir les élèves et étudiants algériens pour ainsi leur permettre de poursuivre leurs études dans le contexte particulier actuel.

