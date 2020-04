Opep : Le prix du panier à 18,16 dollars

Le prix du panier de quatorze pétroles bruts (ORB), qui sert de référence à l’Opep, a terminé la semaine écoulée à 18,16 dollars, selon les données du secrétariat de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole publiées sur son site web.

Ce panier de référence de pétrole brut de l'Opep, introduit en 2005, avait atteint jeudi dernier 17, 73 dollars. Il comprend le Sahara Blend (Algérie), Girassol (Angola), Djen(Congo), Oriente (Equateur), Zafiro (Guinée Equatoriale),Rabi light (Gabon), Iran Heavy (Iran),Basra Light (Irak), Kuwait Export ( Koweït), Es-Sider (Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab Light (Arabie saoudite), Murban (Emirats arabes unis) et Mery (Venezuela)". Ainsi, les prix du brut restent à des niveaux trop bas malgré l’accord conclu il y a quelques jours entre les membres de l’OPEP et ses partenaires à leur tête la Russie portant une baisse massive de production s’étalant sur deux ans. Les cours restent affectés par la baisse de demande de l’or noir causée par le ralentissement de la cadence de l’activité économique, dans le cadre des mesures prises par les pays à travers le monde pour endiguer la propagation du Covid-19, notamment l’arrêt des transports et autres activités consommatrices des produits pétroliers. Lors de la 10eme réunion ministérielle extraordinaire de l'Opep+, tenue par visioconférence dimanche dernier, les participant ont convenu une baisse de leur production globale de pétrole brut de 9,7 mb / j, à compter du 1er mai 2020, pour une période initiale de deux mois qui se termine le 30 juin 2020. Pour la période suivante de 6 mois, qui débutera du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, l'ajustement total convenu sera de 7,7 Mb / j. Cette baisse sera suivie d'un ajustement de 5,8 mb / j pour une période de 16 mois, allant du 1er janvier 2021 au 30 avril 2022. Cet accord sera valable jusqu'au 30 avril 2022, cependant, son extension sera réexaminée en décembre 2021. Vendredi, le secrétaire général de l’Organisation, Mohamed Sanusi Barkindo a réitéré l’appel de l'Opep+ pour une coopération internationale globale afin stabiliser le marché mondial de l’or noir. Dans une déclaration adressée à l’occasion de la réunion virtuelle du Groupe intergouvernemental des vingt-quatre (G-24), tenue en fin de semaine, le Secrétaire général de l'OPEP a évoqué les efforts de l’OPEP et ses partenaires pour stabiliser le marché mondial de pétrole en soulignant que la récente réunion de l’OPEP + a salué ‘’le ferme soutien des autres pays producteurs et Etats participant à la réunion à verser des contributions volontaires et a appelé à ‘’une coopération internationale globale pour stabiliser le marché mondial du pétrole et éviter des dommages importants et durables à l'industrie pétrolière’’ . Il a aussi rappelé que l’accord conclu par les signataires de la déclaration de coopération visant à ajuster à nouveau la production devrait être mis en œuvre à compter du 1er mai, ‘’ce qui nécessitera une nouvelle révision des perspectives de l'équilibre offre / demande hors OPEP pour le reste de l'année dans les jours et les semaines à venir’’.

APS