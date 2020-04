Ooredoo souhaite Ramadhan Moubarak au peuple algérien

Entreprise citoyenne par excellence, Ooredoo saisit l’occasion de l’arrivée du mois sacré et souhaite « Ramadhan Moubarak » à l’ensemble du peuple algérien. Comme chaque année, Ooredoo marque ce Ramadhan sous le signe du partage

, de l’entraide et de l’innovation en se rapprochant davantage de ses clients par son implication dans de nombreuses actions sociales et humanitaires Dans son message, le Directeur général adjoint de Ooredoo, M. Bassam Al Ibrahim a déclaré : « je me réjouis de présenter, en mon nom et au nom de tous les employés de Ooredoo, nos meilleurs vœux de santé, de paix et de prospérité à l’ensemble du peuple algérien à l’occasion du mois de sacré de Ramadhan. Je prie Allah d'accepter notre jeûne, nos prières et nos bonnes actions. Comme de coutume, Ooredoo exprimera durant ce mois sacré sa solidarité avec les Algériens à travers des initiatives caritatives et humanitaires. » Fortement impliquée dans la lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), Ooredoo réitère son engagement à poursuivre ses efforts durant cette période difficile tout en exprimant sa fierté de partager avec le peuple algérien l’esprit de ce mois sacré dans la piété et la solidarité. Saha Ramdhankoum !