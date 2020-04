Tant que le marché ne sera pas rééquilibré par une action massive des producteurs : Des prix à moins de 30 dollars le baril devraient rester la norme

Le prix du Brent a évolué en dessous de la moyenne mensuelle (19 $/b) la semaine passée, passant de 17 dollars le baril ($/b) le lundi à 9 $/b le lendemain pour remonter à près de 16 $/b vendredi relève l’IFP Energie Nouvelle dans son dernier Tableau de bord pétrolier.

Par Abdelkrim Salhi

Le WTI a, pour sa part, commencé la semaine en territoire négatif atteignant – 37 $/b, reflet de l’absence d’achats dans une période de débouclage des contrats à terme pour mai. Après cette journée historique, le WTI, comme la plupart des autres cotations américaines, est revenu à des niveaux en ligne avec les cotations du Brent. « La hausse dès mercredi du prix du pétrole a été attribuée à un tweet de Donald Trump indiquant qu’il « avait donné pour instruction à la marine américaine d'abattre et de détruire toutes les canonnières iraniennes si elles harcelaient les navires en mer. ». On peut douter de cette explication dans la mesure où des corrections étaient en cours après les fortes baisses de lundi » indique l’institut français de recherche. Ce dernier évoque, également, l’impact haussier des déclarations des pays producteurs de pétrole visant à réduire l’offre d’une part et de l'annonce de premiers essais cliniques d'un vaccin contre le Covid-19 en Allemagne d’autre part. Sur les marchés à terme, les prix pour juin évoluent autour de 20 $/b et 17 $/b respectivement pour le Brent et le WTI. Le « contango » reste très important (environ 3 $/b à 4 $/b respectivement), signe d’un besoin de stockage. L’IFP Energies nouvelles indique que le choc des prix négatifs a fait réagir le royaume d’Arabie saoudite qui a déclaré, dès le 22, la détermination de l’OPEP + à appliquer les baisses décidées le 12 avril et à en prendre de nouvelles si nécessaire. Le Koweït, pour sa part, a décidé de mettre en œuvre les baisses dès maintenant sans attendre la date officielle fixée au mois de mai. Côté russe, les exportations à partir des ports de la mer Baltique et de la mer Noire seront divisées quasiment par deux, passant de 2,2 Mb/j en avril à 1,3 Mb/j en mai (selon Reuters,). Côté américain, le 21 avril dernier, le président Trump proposait deux actions : d’une part, acheter et stocker du pétrole à hauteur de 75 Mnb (soit 1 Mnb/j environ sur deux à trois mois), et, d’autre part, étudier une proposition du sénateur Kevin Cramer (Dakota du nord) de bloquer les livraisons en provenance d’Arabie saoudite. Il s’agit d’une mesure symbolique à double titre. Symbolique dans la mesure où les livraisons saoudiennes de pétrole ne représentent plus que 0,4 Mb/j, soit 6 % des importations américaines (6,4 Mb/j en janvier). Symbolique aussi de la mésentente actuelle entre les Etats-Unis et l’Arabie saoudite, « pays ami » qui a déclenché la guerre des prix début mars. Face à cette dissension, le prince Abdulaziz bin Salman avait déclaré le 14 avril que ce n'était pas leur intention « de créer des dommages à l’industrie américaine ». L’institut français de pétrole affirme que l’ajustement du marché pétrolier américain se poursuit. « Les stocks américains de pétrole, qui poursuivent leur progression avec une hausse cumulée de 66 Mnb depuis début mars, se situent à des niveaux proches désormais des plus hauts atteints en 2015 ». Les stocks d’essence connaissent la même évolution avec une progression de 23 Mnb sur la même période. Cette évolution traduit un ajustement insuffisant de la production (-0,9 Mb/j entre le 13 mars et le 17 avril) et des échanges pétroliers (hausse modeste des exportations) par rapport à la forte baisse de la demande (-7 Mb/j). Néanmoins, constate l’IFP Energies Nouvelles, l’activité de forage est en net recul avec une chute brutale du nombre d’appareils en activité (- 66 en une semaine, - 245 en un mois). Avec 438 appareils actifs, on se rapproche du minimum atteint en mai 2016 (320). Ces ajustements, s’ils se confirment, devraient conduire à des baisses importantes de la production à hauteur de 2 à 2,5 Mb/j fin 2020 et de 3 à 5 Mb/j fin 2021. Pour l’IFP Energies Nouvelles. L’équilibre offre/demande met en évidence un effort insuffisant de l’ensemble des pays producteurs pour s’adapter à la réduction de la demande au 2ème trimestre. La baisse de l’offre par rapport au 1er trimestre est estimée à 8 Mb/j dont 6 Mb/j pour les pays de l’OPEP+ à comparer à un recul exceptionnel de 17 Mb/j de la demande d’après l‘AIE. « Tant que l’ajustement de l’offre ne sera pas plus important, et sans reprise de la demande, le prix du pétrole restera en dessous des coûts opératoires afin de réduire les excédents » estime l’institut de recherche français. Rystad avait estimé ces coûts à moins de 20 $/b pour l’offshore et autour de 30 $/b pour les « shale » américains. Des prix à moins de 30 $/b, voire négatifs ponctuellement, devraient rester la norme au moins à court terme tant que le marché ne sera pas rééquilibré par une action massive des producteurs.

A.S.