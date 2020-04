Ooredoo et le Croissant Rouge Algérien offrent des équipements médicaux à l’hôpital de Boufarik

Fortement impliqués dans l’élan de solidarité nationale pour lutter contre la pandémie du coronavirus, Ooredoo et le Croissant Rouge Algérien (CRA) apportent leur soutien à l’hôpital de Boufarik dans la wilaya de Blida.

Ainsi, Ooredoo se joint aux actions du CRA dans la lutte contre le COVID-19 et contribue financièrement dans l’acquisition d’équipements médicaux au profit de l’hôpital de Boufarik. Cette action initiée conjointement par Ooredoo et le CRA se traduira notamment par la mise à la disposition de l’hôpital de Boufarik des matelas hospitaliers à trois positions, des gants stérilisés ainsi que différents produits d’hygiènes nécessaires à la lutte contre cette pandémie. Il y a lieu de rappeler que Ooredoo et le CRA ont multiplié les efforts déployés contre la propagation du coronavirus en Algérie en organisant conjointement diverses actions de solidarité, y compris dans les régions reculées du pays. A travers cette action humanitaire, Ooredoo réaffirme sa volonté de d’accompagner les Algériens en toutes circonstances et réitère son engagement à soutenir les actions visant à endiguer cette épidémie.