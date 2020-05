Vignette automobile : Prolongation de la période d'acquittement jusqu'au 30 juin 2020

La période d'acquittement de la vignette automobile pour l'année 2020 a été prolongée au 30 juin à 16h00 au lieu du 31 mai comme fixée initialement selon une décision ministérielle publiée au Journal officiel N 25.

En vertu de cette décision signée le 20 avril dernier par le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, la période de la débite de la vignette automobile pour l'année 2020 est prolongée au 30 juin 2020 à seize (16) heures. Selon l'article 2, la Directrice générale des impôts (DGI) est chargée de l'exécution de la présente décision. L'acquittement des vignettes automobiles, disponibles auprès des recettes des Impôts et des bureaux de poste, concernent les propriétaires de véhicules de tourisme, les véhicules utilitaires ainsi que les véhicules de transport de voyageurs. Dans le cadre de la prévention contre la propagation du coronavirus (covid-19), la DGI avait procédé le 17 mars dernier au report exceptionnel des dépôts des déclarations et le paiement des droits et taxes sans application de pénalités. A ce titre, la date limite de paiement de la vignette automobile pour l’année 2020 avait été établi jusqu’au 31 mai.

APS