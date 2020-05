Journée mondiale de la liberté de la presse : Ooredoo présente ses meilleurs vœux à la presse algérienne

Ooredoo, entreprise citoyenne, marque la Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée le 03 mai de chaque année, et présente à cette occasion ses vœux de réussite et de prospérité à l’ensemble de ses partenaires du secteur médiatique algérien.

Dans son message, le Directeur général adjoint de Ooredoo, Bassam Al Ibrahim, a déclaré : “En mon nom et au nom de Ooredoo, je tiens à présenter nos meilleurs vœux de réussite et de succès aux journalistes et aux professionnels des médias algériens. Cette journée constitue une occasion de rappeler le rôle prépondérant des médias au sein de la société, de saluer leur professionnalisme et de leur rendre hommage pour leurs efforts afin de garantir au citoyen son droit à l’information. Ooredoo réitère son engagement à renforcer son partenariat gagnant-gagnant avec les médias nationaux sur des bases transparentes, professionnelles et dans le respect de l’éthique.” Pionnière dans la promotion du partenariat avec les médias algériens, Ooredoo a lancé de nombreuses initiatives inédites en direction des journalistes et des professionnels du secteur des médias. Il s’agit, à titre d’exemple, du concours journalistique Media Star et du Club de presse Ooredoo dans le cadre duquel plus d’une soixantaine de formations ont été dispensées au profit des professionnels des médias dans des thématiques diverses.