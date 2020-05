Hausse du SNMG et exonération de l’IRG des salaires inférieurs ou égaux à 30.000 DA : Les principales décisions du Conseil des ministres

Le Conseil des ministres a tenu, dimanche 3 mai 2020, une réunion par visioconférence sous la présidence de M. Abdelmadjid Tebboune, Président de la République, Chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. La réunion a débuté par un exposé du Premier ministre sur des activités du Gouvernement au cours des deux dernières semaines, avant de débattre d'un exposé présenté par le ministre des Finances relatif à l'avant-projet de loi de finance complémentaire (LFC) pour l'exercice en cours. A la lumière de cette présentation, le Conseil des ministres a décidé d’une augmentation de 30 à 50 % de la réduction du budget de fonctionnement, indique le communiqué du Conseil des ministres. Cette réduction comprend les dépenses de l'Etat et de ses institutions. Le Conseil des ministres a approuvé, également, a pris des mesures importantes au profit des catégories à faible revenu. Le communiqué du Conseil des ministres cite l’Exonération d'impôt des revenus inférieurs ou égaux à 30.000 DA et la revalorisation du salaire minimum garanti de 2000 DA pour atteindre les 20.000 DA, à partir du 1er juin prochain. Le communiqué évoque, aussi, la suppression du système de déclaration contrôlée pour les professions libérales. Le Président de la République a demandé la poursuite du débat autour de la LFC 2020 la semaine prochaine, afin de mieux enrichir l'avant-projet de loi. Le communiqué du Conseil des ministres a fait état, par ailleurs, de l’adoption des propositions émanant du ministère de l'Industrie et des mines relatives à la relance du secteur industriel. Le Conseil des ministres a entendu un exposé sur un programme de relance du dispositif de l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ) à travers le programme "Restart Algeria", présenté par le ministre de la Micro entreprise, des startups et de l'économie de la connaissance. Ce programme se veut un plan national de développement qui sera le moteur du développement économique global et permettra d’avoir une image plus lisible sur la situation des projets subventionnés par le dispositif ANSEJ, depuis sa création jusqu'à la fin de l'année en cours, au nombre de 400.000 projets pour un montant de 334 milliards DA. Prenant la parole, le Président de la République a rappelé le rôle des entreprises, toutes formes confondues, dans la dynamisation de la relance économique pour l'édification de l'Algérie nouvelle, affirmant que le temps n’est plus à la définition des perspectives mais à la présentation des résultats. II a insisté, à ce propos, sur l'impératif de s’affranchir des méthodes bureaucratiques qui bloquent les volontés et les initiatives pour pouvoir accélérer l'identification des modalités d’accès au Fonds spécial de soutien aux startups et micro entreprises. Le Président de la République a préconisé davantage de coordination entre les départements ministériels concernés par les dossiers du numérique, l'ANSEJ et les startups. A la fin de la réunion, le président de la République a évoqué le dossier de l'agriculture, soulignant l'impératif d'accélérer la création immédiate d'un Office de l'agriculture saharienne pour la mise en valeur de millions d'hectares de terres sahariennes afin de développer l'agriculture industrielle. Le Président de la République a instruit le Gouvernement de lancer les études nécessaires pour la mise en place d'une Agence nationale de l'aviation civile, d'une Agence nationale de l’énergie, d'une Agence nationale de l'innovation et d'une Agence nationale de la sécurité sanitaire, de même qu'il a instruit le Premier ministre d’entamer immédiatement à la préparation d'une tripartite (Gouvernement, syndicats, patronat) dans les prochaines semaines.

A.S.