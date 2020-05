Promotion spéciale Ramadhan : Ooredoo lance une promotion sur Sahla box

Pour tout rechargement, Ooredoo verse 50 DA au CRA et offre 50 Go au client

Entreprise technologique et citoyenne, Ooredoo accompagne ses clients durant le mois de Ramadhan qui coïncide cette année avec la période de confinement, et lance une nouvelle promotion sur sa solution à grand succès Sahla box, valable du 1er au dernier jour du mois de ramadhan. En effet, pour tout rechargement d’un forfait Sahla Box à partir de de 2000 DA durant tout le mois de Ramadhan, Ooredoo verse une donation de 50 DA au profit du Croissant Rouge Algérien et offre au client un bonus de 50 Go d’internet. Il y a lieu de rappeler que « Sahla Box » est une solution d’accès à internet parfaitement élaborée pour répondre aux besoins des familles souhaitant disposer d’une connexion internet à haut débit dans leurs maisons et répondre ainsi aux besoin de tous les membres de la famille. Pour 6990DA le client bénéficie de la Box, d’un bonus de 50 Go au lieu de 20 Go et de 1000DA d’appels vers Ooredoo valables 30 jours. Sahla Box est disponible au niveau de tous les Espaces Ooredoo, les City-Shops, les Espaces Services Ooredoo et les points de vente agréés à travers tout le territoire national. A travers cette promotion, Ooredoo réaffirme sa volonté d’accompagner ses clients pendant le mois de Ramadhan en leur permettant de se divertir et surtout d’apprendre tout en restant chez soi durant cette période de confinement.