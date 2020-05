Hydrocarbures : Maintien d'Anadarko en Algérie en vertu du contrat d'association avec Sonatrach

Le ministre de l’Energie Mohamed Arkab a donné son accord à la compagnie Occidental Petroleum Corporation (OXY) "pour le maintien de la société Anadarko Algeria Corporation (ACC) dans le contrat d'association avec Sonatrach" sur l'exploitation du périmètre de Berkine, a indiqué un communiqué de ce ministère.

Tenant compte des nouveaux éléments intervenus suite à l'acquisition par Occidental Petroleum Corporation des actifs d'Anadarko, "le ministre de l’Energie a donné son accord pour le maintien de la société Anadarko Algeria Corporation dans le cadre de contrat d'association en partenariat avec Sonatrach et d’autres sociétés", a précisé la même source. Le contrat d’association comprenait "la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre contractuel situé dans les blocs 404 et 208 de Berkine", a ajouté le ministère de l'Energie. La compagnie Occidental Petroleum Corporation (OXY), qui avait pris le contrôle d’Anadarko Algeria Corporation (AAC), suite à l’acquisition d’Anadarko Petroleum Corporation, a informé, aussi, le ministre de l’Energie de sa "nouvelle approche stratégique" et de "son engagement à poursuivre les activés de AAC en Algérie", a fait savoir également le communiqué. "Cet engagement fait suite aux discussions fructueuses engagées avec la compagnie Occidental Petroleum Corporation OXY, notamment sur la question de la pérennité et l’intérêt mutuel de poursuivre le développement et l’exploitation du projet Berkine dans le cadre du contrat en vigueur, ainsi que la recherche de nouvelles opportunités de partenariat en Algérie", a souligné, en outre, le ministère de l'Energie.

APS