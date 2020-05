Réunion du gouvernement : Examen de projets de décrets exécutifs et présentation de communications sur plusieurs secteurs

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé une réunion du gouvernement, en visioconférence, consacrée à l'examen de projets de décrets exécutifs et présentation de communications concernant plusieurs secteurs d'activité, indique un communiqué des services du Premier ministre.

Il s'agit de l’examen d’un projet de décret exécutif relatif au secteur de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, d’un décret exécutif relatif au secteur de la Culture et d’un projet de décret exécutif relatif au secteur de l’Environnement et des énergies renouvelables. Le gouvernement a écouté également la présentation d’une communication du ministre de la Poste et de télécommunication sur le plan d’amélioration de la connectivité Internet, de la mutualisation des infrastructures et de la coordination intersectorielle et la présentation d’une communication du ministre de la micro entreprise, des start-up et de l’économie de la connaissance sur le projet de lancement de petites entreprises pour appuyer le transport aérien au niveau des hauts plateaux et du sud de l’Algérie. Le gouvernement a entendu un exposé du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique relatif à la présentation du projet de décret exécutif portant création d’une école nationale supérieure en énergies renouvelables, environnement et développement durable. Cette école vient appuyer les dispositifs et les instruments nécessaires à la mise en œuvre de la politique de transition énergétique prévue par le plan d’action du gouvernement. Elle a pour vocation de développer de nouvelles filières de formation en rapport avec la transition énergétique et de participer aux activités de recherche et d’innovation technologique en partenariat avec le secteur économique. Le gouvernement a entendu un exposé de la ministre de la Culture relatif à la présentation de projet de décret exécutif fixant l’organisation et le fonctionnement du centre régional à Alger pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique, de catégorie 2, placé sous l’égide de l’UNESCO. Ce projet de décret fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement de ce centre qui a une vocation régionale et dont la création trouve son fondement dans l’accord entre le gouvernement algérien et l’UNESCO signé à Paris le 28 février 2014.

Parmi les missions les plus importantes confiées à ce centre régional, on peut citer :

- la contribution à une meilleure connaissance du patrimoine culturel immatériel et à la valorisation des résultats de la recherche dans ce domaine,

- le recueil et le traitement des données scientifiques dans le domaine du patrimoine culturel immatériel national et africain, ainsi que leur diffusion, - la contribution à la politique de formation de la ressource humaine spécialisée. Le gouvernement a entendu un exposé de la ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables relatif à la présentation du projet de décret exécutif fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n 302-065 intitulé "Fonds national de l’environnement et du littoral". Ce projet de décret a pour objet de définir la nomenclature des recettes et dépenses du compte d’affectation spéciale n 302-065 intitulé "Fonds national de l’environnement et du littoral" (FONAL), conformément aux dispositions de l’article 128 de la loi de finances 2020. Le gouvernement a entendu une communication du ministre de la Poste et des Télécommunications portant sur le plan d’amélioration de la connectivité Internet, de la mutualisation des infrastructures et la coordination intersectorielle. Le plan d’action du gouvernement a inscrit parmi ses priorités la modernisation et le renforcement des infrastructures de télécommunication sur l’ensemble du territoire national dans l’objectif d’améliorer la connectivité au profit des ménages et des agents économiques et de généraliser l’accès à Internet à très haut débit au moyen de la densification du réseau des télécommunications et sa mise à niveau. Le gouvernement a entendu un exposé du ministre de la micro entreprise, des start-up et de l’économie de la connaissance relatif au projet de lancement de petites entreprises pour appuyer le transport aérien au niveau des hauts plateaux et du sud de l’Algérie. Ce projet s’inscrit dans le cadre de la dynamisation de l’action économique et sociale au niveau des régions des Hauts plateaux et du Sud. Il a pour but, notamment, de développer le taxi aérien par des avions légers de 6 à 11 places, à un prix abordable via une plateforme digitale. S’étalant sur la conception du projet et les modalités de sa concrétisation ainsi que son impact sur l’activité économique par la création des petites et moyennes entreprises, il a été mis en exergue la nécessité d’approfondir davantage l’étude de maturation de ce projet.

S.A.