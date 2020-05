Mouture de l'avant-projet de révision de la Constitution : Possibilité de nommer un Vice-Président et limitation du mandat parlementaire

L'avant-projet de révision de la Constitution, dont la mouture a été dévoilée jeudi par la présidence de la République, a limité, dans son axe relatif au "Renforcement de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs" le nombre de mandat parlementaire à deux seulement et la possibilité pour le président de la République de nommer un Vice-Président.

Il est ainsi écrit dans l'axe relatif au "Renforcement de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs", la "possibilité pour le président de la République de nommer un Vice-Président", la "limitation du mandat présidentiel à deux (02) mandats successifs ou séparés", ainsi que la "limitation du mandat parlementaire à deux (02) mandats". Le texte propose aussi la "distinction entre l'immunité parlementaire pour les actes rattachés à l'exercice du mandat parlementaire et l'immunité parlementaire pour les actes non rattachés au mandat parlementaire" et la "consécration du vote au Parlement par la majorité des membres". La mouture de l'avant-projet de révision de la Constitution comporte également la proposition de "suppression du droit de légiférer par ordonnances durant les vacances parlementaires" et le "maintien de la limitation de la législation par voie d'ordonnance aux seuls cas de vacances de l'APN ou durant l'état d'exception assorti de l'obligation de les soumettre au Parlement dans le délai requis". Il est proposé aussi concernant le rôle du gouvernement, la "consolidation de l'institution du Chef de gouvernement", l'"obligation faite au gouvernement de faire accompagner les projets de lois par de textes règlementaires d'application faute de quoi les projets de lois ne seront pas inscrits à l'ordre du jour du Parlement", ainsi que l'"obligation du gouvernement de présenter au Parlement à sa demande tous les documents et informations pour l'exercice de son contrôle". Parmi les autres propositions contenues dans le texte, figure aussi celle relative à la "possibilité d'engager la responsabilité du gouvernement suite à l'interpellation du Parlement", la "consécration du contrôle de la Cour constitutionnelle sur les actes pris pendant l'état d'exception", la "limitation de la durée de l'état de siège ou l'état d'urgence à 30 jours renouvelable après approbation du Parlement" et la "limitation de la durée de l'état d'exception à 60 jours renouvelable après approbation du Parlement". Il est enfin proposé la "consécration du contrôle de la constitutionnelle sur les actes pris pendant l'état d'exception".

Des garanties pour une protection plus efficace des deniers publics

Le projet de révision de la Constitution dont les services de la Présidence de la République ont entamé jeudi dernier la distribution de sa mouture, insiste sur "l'intérêt particulier" que revêt la moralisation de la vie publique, particulièrement aux yeux de l'opinion publique eu égard aux "dérives" qui ont marqué la gestion des affaires publiques durant ces dernières années. Le Comité d'experts chargé de formuler des propositions pour une révision constitutionnelle a, à ce propos, étudié comment le texte constitutionnel pouvait apporter plus de garanties à même d'assurer une protection plus efficace des deniers publics, des instruments plus efficients de prévention et de lutte contre la corruption, et plus de transparence dans la gestions des affaires publiques sur la base des principes de la bonne gouvernance telles qu'admises aujourd'hui dans le concert des nations. Parmi les dispositions proposées par la Comité compétent, figurent la constitutionnalisation de l'autorité de la Transparence, de la prévention et de lutte contre la corruption, et l'inscrire parmi les institutions de contrôle, l'interdiction de cumul entre fonctions publiques et activités privées ou professions libérales, la prohibition de création d'un emploi public ou d'une commande publique si elle ne répond pas à un besoin d'intérêt général, et l'obligation de tout agent public d'éviter toute situation de conflits d'intérêts. Les dispositions proposées imposent aussi la déclaration de patrimoine, au début et à la fin de fonction, pour toute personne nommée à une fonction supérieure ou élue dans une assemblée parlementaire ou locale, l'obligation aux pouvoirs publics de respecter et de faire respecter la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des affaires publiques, et la répression par la loi du trafic d'influence. Le Comité d'experts s'est penché sur le rôle que devrait jouer la Cour des comptes en sa qualité d'institution de contrôle, et a constaté que les efforts pour le renforcement de son rôle doivent être portés au niveau de la loi relative à son organisation et à ses attributions, proposant par ailleurs, la constitutionnalisation de l'Autorité nationale indépendante des élections avec le renforcement de ses missions, composition, organisation et fonctionnement.

S.A.