Pétrole : Le panier des bruts de l'Opep frôle les 23 dollars

Le prix du panier de quatorze pétroles bruts (ORB), qui sert de référence à l’Opep a poursuivi sa progression en fin de la semaine, atteignant 22,91 dollars, selon les données de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) publiées sur son site web.

Ce panier de référence de pétrole brut de l'Opep introduit en 2005, s’est établi à 22,91 jeudi contre 22,40 dollars. Il comprend le Sahara Blend (Algérie), Girassol (Angola), Djen (Congo), Oriente (Equateur), Zafiro (Guinée Equatoriale), Rabi light (Gabon), Iran Heavy (Iran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Koweït), Es-Sider (Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab Light (Arabie saoudite), Murban (Emirats arabes unis) et Mery (Venezuela)". Les prix de l’or noir ont terminé la séance de vendredi en hausse, portés par l’espoir de retour de la demande en énergie avec la multiplication des mesures d'assouplissement du confinement et les efforts de l’Opep et ses alliés avec l’entrée en vigueur de l’accord de baisse de production depuis une semaine. A Londres, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet s'est apprécié de 1,51 dollar, ou 5,1%, pour clôturer à 30,97 dollars, s'affichant ainsi en hausse de 17% sur la semaine. A New York, le baril de "light sweet crude" (WTI), référence américaine du brut, a grimpé de 1,19 dollar, ou 5,1%, à 24,74 dollars le baril, prenant ainsi environ 25% sur la semaine. Le 1er mai, les 23 membres de l’OPEP+ signataires de la déclaration de coopération ont entamé une baisse de leur production pétrolière de 9,7 mb/j qui s’étalera sur une période de deux mois (mai et juin 2020). Cette réduction devrait ensuite se poursuivre, du 1er juillet à fin décembre 2020, mais avec une cadence inférieure, à savoir une baisse de 7,7 mb/j. L’accord prévoit enfin que les pays concernés par la déclaration de coopération de l’Opep+, signée en 2016, continuent leurs efforts visant à équilibrer un marché fortement impacté par la pandémie de coronavirus, en appliquant une réduction de leur production de l’ordre de 5,8 mb/j à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’à la fin avril 2022. Cet accord sera valable jusqu'au 30 avril 2022, cependant, son extension sera réexaminée en décembre 2021. Le ministre de l'Energie et président de la Conférence de l'OPEP, Mohamed Arkab, a réaffirmé que le marché pétrolier retrouvera son équilibre au deuxième semestre de 2020, notamment à la faveur de la levée du confinement induit par la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19) dans de nombreux pays. M. Arkab s’est dit "très optimiste" quant au rééquilibrage du marché pétrolier au deuxième semestre de 2020, estimant que le déconfinement progressif entamé dans certains pays en Asie, en Europe et bientôt en Amérique s’accompagnera de la reprise de la demande. "Avec le déconfinement attendu, certains secteurs reprendront leur activité normale, ce qui aura un impact positif sur la demande", avait expliqué le ministre. Il a également fait remarquer que "le marché mondial a connu des flux pétroliers importants entre mars et avril" mais, a-t-il dit, "la pandémie de Covid-19 a créé un grand déséquilibre entre l'offre et la demande". Les cours de pétrole avaient atteints des niveaux très bas en avril affectés par une forte baisse de demande de l’or noir causée par le ralentissement de la cadence de l’activité économique, dans le cadre des mesures prises par les pays à travers le monde pour endiguer la propagation du Covid-19, notamment l’arrêt des transports et autres activités consommatrices des produits pétroliers.

APS