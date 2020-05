Bourse d’Alger : La Cosob évoque un faible niveau de liquidités sur le marché

La Commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse (Cosob) vient de publier son rapport annuel 2019. Le volume global des échanges en bourse en 2019, se chiffre à 249.696 titres soit en hausse de 10,23% par rapport à l’année 2018.

Les échanges en valeur se chiffrent à 248.990.023 DA, soit une hausse de 20,8% par rapport à l’année 2018. Le nombre de transactions réalisées en bourse est stable, mais reste tout de même très insuffisant, ce qui dénote du faible niveau de liquidité sur le marché. « Bien que ces chiffres soient positifs, ils restent tout de même très insuffisants, puisque comme mentionné dans ce rapport, les échanges ont porté globalement sur un seul titre, en l’occurrence Biopharm. Cette situation renseigne aussi bien sur le manque de la profondeur du marché financier que sur l’immense travail qui reste à faire par la place financière d’Alger en termes de démarchage, de vulgarisation de l’activité boursière et de l’éducation financière » relève la Cosob. Globalement, en mesurant l’activité globale de chaque IOB, les indicateurs confirment la dominance de l’IOB BNP PARIBAS El Djazair sur les échanges en bourse avec 43% des échanges en volume, suivi de l’IOB CPA avec 14% et de l’IOB Tell Market en troisième position avec 13% de l’activité globale sur le marché. Les IOB BADR et Société Générale Algérie occupent tous les deux la dernière position avec 1% des échanges en bourse. L’examen plus détaillé des échanges en bourse révèle que BNP Paribas a réalisé 65% des achats et 21% des ventes en volume. La banque CPA, arrive très loin derrière avec 8% des achats et 19% des ventes en volume. L’IOB Tell Markets a réalisé quant à lui 21% des ventes sur le marché et 4% des achats en volume. En valeur, l’IOB BNP Paribas a réalisé 76% des achats et 20% des ventes. L’IOB Tell Markets arrive en deuxième position avec 27% des ventes et 5% des achats en valeur. L’IOB BEA arrive en troisième position avec 17% des ventes et 4% des achats.

La Bourse d’Alger peut attractive pour les investisseurs

Le nombre de comptes titres tenus est relativement stable depuis plusieurs années mais en deçà des capacités potentielles de l’économie algérienne se maintenant à plus de 21.400 comptes. Statistiquement, Cela représente l’équivalent de 5 investisseurs pour 10.000 algériens, ce qui est un chiffre très insignifiant. Les personnes physiques représentent plus de 97% de l’actionnariat des sociétés cotées. Ces chiffres dénotent de l’absence de la bourse d’Alger de la liste des choix d’investissement potentiels qui sont offerts aux Algériens en général. Insuffler une nouvelle dynamique au marché par l’admission de dizaines d’entreprises publiques et privées sera, entre autres, l’une des mesures à apporter pour améliorer l’attractivité de la bourse pour drainer l’épargne des ménages. Le rapport indique par ailleurs que plus de 58% du flottant des titres SAIDAL et plus de 48% du flottant des titres EGH El Aurassi sont conservés sous la forme certificat papier. Cette situation, comme cela a été mentionné dans les précédents rapports, est néfaste pour le marché dans la mesure où le nombre de titres immédiatement échangeables est amputé du nombre des titres détenus sous forme de certificat, générant une baisse de l’offre de titre et de liquidité.

La capitalisation boursière représente moins de 0,5% du PIB en 2019

La capitalisation boursière globale de la bourse d’Alger s’élève à 44,777 milliards de Dinars. Comparativement au 31 Décembre 2018, la bourse d’Alger a gagné 1.91% en termes de capitalisation. Ces chiffres traduisent la stabilité du marché depuis l’année 2018. Cependant, la capitalisation boursière représente moins de 0,5% du PIB en 2019. Le marché principal des actions cotées à la bourse d’Alger compte toujours cinq sociétés cotées : la Chaine EGH El Aurassi, le groupe SAIDAL, Alliance Assurances, NCA Rouïba et Biopharm. Pour rappel, la société NCA Rouiba a déposé auprès de la Cosob, le 19 mars dernier, une demande officielle portant sur un projet d’offre publique de retrait (OPR) de son titre de la Bourse d’Alger. Le compartiment PME, quant à lui, comporte toujours une seule société, il s’agit de la société AOM Invest spa spécialisée dans le développement du tourisme thermal et de bien-être, et des études visant à promouvoir la destination touristique par excellence, qui a été admise en date du 11 décembre 2018. Durant l’année 2019, la Commission n’a délivré aucun visa pour l’émission des emprunts obligataires. De même aucune obligation n’a été admise à la cote officielle de la bourse d’Alger. Sur le marché obligataire institutionnel (hors bourse), il reste cinq emprunts obligataires : l’emprunt Fonds National d’investissement (FNI) dont la date d’échéance est prévue en 2024, deux emprunts MLA dont les échéances respectives sont 2020 et 2022, l’emprunt SNL dont l’échéance est prévue en 2021, et enfin l’emprunt SRH dont la date d’échéance est prévue en 2023.

A.S.