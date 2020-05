Ooredoo et les Scouts Musulmans Algériens lancent une caravane de solidarité dans les régions Centre, Est et Ouest

Ooredoo multiplie les actions humanitaires pendant le mois sacré et se joint à nouveau aux efforts déployés par les Scouts Musulmans Algériens, pour lancer une caravane de solidarité au profit du personnel soignant ainsi que les familles défavorisées.

En effet, Ooredoo soutient les SMA dans cet élan de solidarité en accordant une contribution financière conséquente, destinée notamment à cette action de charité durant ce mois de Ramadhan. Cette opération qui concerne les wilayas d’Alger pour la région Centre, Oran pour la région Ouest et Sétif pour la région Est, se décline en deux actions simultanées : Ainsi, des boxes S’hour contenant des produits alimentaires nécessaires pour un repas complet ont été distribuées au personnel soignant des hôpitaux des trois régions citées en sus. D’autre part, des repas complets ont été distribués aux jeûneurs parmi les passagers, les ouvriers et les nécessiteux. Ooredoo s’engage également à offrir près de 8000 box au profit des médecins et du personnel soignant qui s’occupent de la prise en charge des patients dans les wilayas citées ci-dessus. Cette initiative vient confirmer l’engagement de Ooredoo à soutenir les Algériens durant ce mois de Ramadhan en faisant honneur à son statut d’entreprise citoyenne par excellence, notamment cette conjoncture difficile.