Mesures de prévention et de lutte contre le Coronavirus : Les sociétés d'assurance et de réassurance fortement impactées

Les sociétés d'assurance et de réassurance, en Algérie, ont été fortement impactées par la pandémie de coronavirus. Elles subissent de plein fouet les retombées de la baisse de l'activité économique nationale, sur plusieurs plans.

« Déjà en situation de croissance fébrile depuis 2015 à la suite du contre choc pétrolier de 2014 ayant entrainé une baisse drastique des importations et un recul important des investissements publics, le marché national des assurances sera encore davantage impacté par les effets de cette pandémie » souligne une note sur « l’atténuation des effets économiques et sociaux sur l'activité des sociétés d'assurance et de réassurance, induits par les mesures de prévention et de lutte contre le Coronavirus ». Ainsi, la mesure de libération d'une partie conséquente de l'effectif en vue de diminuer les contacts physiques et réduire la mobilité des travailleurs, suivie de la réduction du temps de travail induite par le confinement, ont eu des incidences sur le fonctionnement de toutes les structures des sociétés d'assurance et ce, en dépit du plan de continuité d'activité mis en place avec notamment l’introduction du télétravail et du dispositif de visioconférence. « La hausse significative des charges générée par la mise en œuvre de ces mesures, a conduit les sociétés d'assurance à prendre un certain nombre de dispositions visant à rationaliser certaines charges de fonctionnement et d'investissement » relève-t-on. A l'exception des charges incompressibles qui ont été totalement maintenues (règlement des sinistres, salaires, charges sociales, électricité, redevance réseaux, loyers...), toutes les actions de recrutement et de formation ont été reportées, ainsi que certains projets d'investissement inscrits dans les plans prévisionnels d'activité des sociétés. Sur le plan des souscriptions, ces mêmes mesures ont eu aussi des conséquences sur l'activité commerciale engendrant un net recul du chiffre d'affaires, au cours du premier trimestre 2020.

La baisse du chiffre d'affaires du marché des assurances, déjà fortement ressentie

La baisse du chiffre d'affaires du marché des assurances, déjà fortement ressentie dès le mois de janvier 2020 avec l'entrée en vigueur de la taxe sur les véhicules automobiles et engins roulants, collectée par les sociétés d'assurance, s'est amplifiée au mois de mars en touchant pratiquement toutes les autres branches d'assurance. L'option pour une assurance basique, permettant une simple couverture, au lieu des garanties multiples sollicitées par les clients « corporate » (entreprises), et les clients particuliers en matière de risques simples dont notamment l'automobile, est particulièrement ressentie lors des souscriptions des polices d'assurance. « Pour ce qui concerne la branche automobile, qui représente 55% du marché des assurances dommage et dont le chiffre d'affaires a baissé de plus de 10% à la fin du premier trimestre 2020, il s'agit, sans aucun doute, de l'effet taxe sur les véhicules qui se traduit par une réduction volontaire de la part des assurés, de l'étendue des couvertures souscrites dans le but de maintenir leur budget consacré à l'assurance » estime la note. Les branches des assurances Transport et des risques Industriels, sont également particulièrement touchées du fait de la baisse du trafic routier et maritime, de l'arrêt pratiquement total du trafic aérien, ainsi que de la diminution exceptionnelle de l'activité de nombreuses entreprises, voire l'arrêt temporaire pour certaines d'entre elles. Il en est de même pour ce qui concerne les sociétés d'assurances de personnes avec une baisse drastique des assurances voyage, provoquée par la fermeture des frontières de plusieurs pays, dont l'Algérie, ce qui a conduit à un arrêt total des voyages à l'étranger. Cette situation, qui n'est pas près de s'améliorer, impactera fortement le chiffre d'affaires des compagnies d'assurance de personnes au titre de cette branche qui représente 20 % du marché à fin 2019. Ceci est d'autant plus vrai, dans la mesure où le plus gros du contingent des assurances commercialisées (85%), est destiné aux pays de l'espace Schengen qui maintiennent actuellement la fermeture de leurs frontières et pour plusieurs mois encore probablement. Les sociétés d'assurance des personnes sont également impactées sur les émissions de contrats d'assurances emprunteurs et ce, compte tenu du ralentissement de l'activité de crédit induit par la limitation de l'activité bancaire et l'arrêt temporaire des chantiers de réalisation des programmes immobiliers. Par ailleurs, et s'agissant du recouvrement des créances, la situation financière difficile dans laquelle se trouvent les opérateurs économiques, conjuguée à la limitation de la mobilité du personnel, a réduit substantiellement le volume des encaissements escomptés de toutes les sociétés d'assurance. L'échelonnement des impayés et /ou le rééchelonnement des créances déjà constatées par ces dernières, aura pour effet une augmentation significative du poste « client » dans l'actif de leur bilan. Cette situation induira inévitablement une augmentation des provisions sur créances douteuses, et par conséquent, une baisse des résultats. La baisse du chiffre d'affaires des sociétés d'assurance enregistrée en cours du 1er trimestre 2020, couplée à l'accroissement du niveau des impayés (créances), a engendré une diminution conséquente de leurs liquidités. Cette situation risque de s'accentuer au cours du deuxième trimestre 2020. La note évoque le d’une détérioration des résultats techniques et financiers ainsi que des ratios de solvabilité et d'équilibre du secteur des assurances.

Des propositions pour atténuer les conséquences de la crise liée au coronavirus

Les compagnies d’assurances suggèrent une série de propositions permettant d'atténuer les conséquences de la crise liée au coronavirus et assurer la continuité de l'activité des sociétés d'assurance et de réassurance. Pour ce qui est du ressort des sociétés d’assurance, la note cite, entre autres, la nécessité d’accélérer le processus de digitalisation des sociétés d'assurance avec, en particulier la vente à distance (e-paiement) pour les risques simples des particuliers et de la PMI /PME. Elle évoque l'élaboration rapide d'un nouveau code de déontologie visant à mettre fin aux dérives tarifaires constatées depuis de nombreuses années. La note propose la relance l'Autorité de régulation pour la mise en œuvre de l'Accord multilatéral relatif à la gestion de la branche automobile (tarif plancher), en souffrance depuis 2017. Il s'agira ensuite aussi de différer le paiement des créances pour les entreprises en difficulté du fait de l'arrêt temporaire de leurs activités suite au confinement. Il est suggéré, aussi, d’étudier la faisabilité commerciale d'un dispositif spécifique de prise en charge assurantielle des pertes économiques dont les pertes d'exploitation, en cas de pandémie ou d'événement assimilé, à l'instar de celui des CAT/NAT. Comme il n'existe actuellement pas de couverture pour ce genre de catastrophe sanitaire, un tel dispositif permettra aux sociétés d'assurance dommage d'intégrer dans leur contrat d'assurance une garantie contre les pertes économiques subies en cas d'interruption d'activité due à une pandémie. Les sociétés d’assurances demandent, également la révision temporaire du taux de représentation des engagements réglementés de 100% à 70%, jusqu'à la disparition des effets de la crise. Elle revendique, aussi, la révision du taux de représentation minimum en valeurs d'Etat de 50% à 30%, ce qui permettra une meilleure aisance de trésorerie pour les sociétés d'assurance et d'éviter de se désengager sur le stock de titres en portefeuille pour faire face au règlement des charges dont les sinistres. Les compagnies d’assurance demandent, par ailleurs, la modification du mode de perception de la taxe sur les véhicules automobiles et engins roulants en dispensant les sociétés d'assurance de sa collecte ; le projet d'article de loi de finances ainsi que son exposé des motifs ont été soumis à Monsieur le Ministre des Finances par l'UAR. Elles souhaitent, aussi, la réduction d'au moins 50% des charges patronales au titre des cotisations sociales à l'effet de maintenir et sauvegarder les emplois, la suspension voire annulation du paiement des trois acomptes provisionnels IBS au titre de l'exercice 2020 et l’application un taux réduit exceptionnel en matière d'IBS au titre de l'exercice 2020, à charge pour les sociétés qui réaliseront des bénéfices, de les réinvestir.

A.S.