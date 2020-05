Marché pétrolier : La hausse attendue de la demande soutient les prix du Brent

Le prix du Brent a été soutenu cette semaine par les annonces de déconfinement en Europe et par une reprise sensible de la demande d’essence aux Etats-Unis relève l’IFP Energies nouvelles (Ifpen), dans son «Tableau de bord pétrolier », publié, lundi 11 mai 2020.

Ces évolutions, indique l’organisme français, interviennent alors que des baisses de production volontaires ou subies, se mettent en place. Cet effet de ciseau (hausse espérée de la demande, baisse attendue de l’offre) a permis une progression du prix spot du Brent qui a gagné 4 dollars le baril ($/b) pour atteindre 24 $/b en fin de semaine. Le prix à terme pour juillet a progressé dans les mêmes proportions se situant désormais à près de 31 $/b). « La forme en « contango » des prix à terme est moins marquée par rapport à mars ou avril, signe d’un espoir de rééquilibrage du marché (réduction des excédents) » analyse l’Ifpen. Cela a permis à la compagnie Saudi Aramco d’augmenter jeudi dernier de 1,4 $/b le prix du brut léger saoudien pour juin à destination de l’Asie. Le pétrole « super léger » a toutefois été réduit de 2 $/b, signe de la faiblesse de la demande d’essence et de kérosène. Evoquant le contexte économique et financier, l’Ifpen constante que la semaine a été marquée par la présentation le 6 mai 2020 des perspectives économiques de l’UE qui anticipent un recul de 7,5 % du PIB en 2020 puis une reprise de 6,1 % en 2021. Cette forme en « V » pour la croissance se traduit par une perte de richesse pour l’UE, à l’image de ce que l’on a connu après la crise de 2008. Côté américain, le département du Travail a publié un rapport indiquant que plus de 20 millions d'emplois avait été détruits, chiffre « moins important » que celui anticipé par les analystes (28 millions). Vendredi enfin, des responsables du commerce tant américain que chinois se sont engagés, dans un climat tendu entre les deux pays, à poursuivre la mise en œuvre de l’accord de janvier dernier. Celui-ci, rappelle l’Ifpen, prévoit de la part de la Chine des achats à hauteur de 200 milliards de dollars de biens américains. « Sa mise en œuvre reste toutefois incertaine dans le contexte économique actuel » nuance le puissant institut de recherche français dans le domaine de l’énergie. Pour ce dernier, « la réussite du déconfinement, engagé depuis la mi-avril en Europe, sera déterminante pour l’évolution de la demande de pétrole et donc pour l’évolution du prix ». Les évolutions à ce jour du nombre de contamination mettent en évidence des évolutions contrastées, marquées par un début de stagnation en Europe et des croissances soutenues aux Etats-Unis et dans le reste du monde hors Chine. « Les tendances à venir pèseront sans aucun doute sur le prix du pétrole » estime l’Ifpen. Pour l’instant, le marché américain a envoyé plusieurs signaux favorables à une hausse du prix du pétrole. Le nombre d’appareils de forage actifs poursuit sa chute se situant désormais au minimum atteint en 2016 (environ 320 appareils) tandis que la production de pétrole est en recul de 1,1 million de baril par jour (Mb/j) en deux mois à 12,9 Mb/j. Dans ce contexte, indique l’Ifpen, « les stocks de pétrole progressent moins vite que ce qui était anticipé et les stocks d’essence sont à nouveau en baisse dans un mouvement initié depuis le 10 avril ». L’organisme public français note, par ailleurs, que le régulateur pétrolier texan, la Texas Railroad Commission (RRC), a annoncé le 5 mai mettre un terme à l’idée d’établir des quotas de production face au refus de certains producteurs et à l’autorégulation assurée par les prix. « La commission a par ailleurs révélé les résultats d’une enquête réalisée auprès des raffineurs et des transporteurs indiquant qu’un total de 71 Mnb de capacités de stockage étaient disponibles au Texas, contredisant a priori l’idée d’une saturation imminente des capacités. Il s’agit de volume important proche de ce qui a été stocké depuis début mars aux Etats-Unis (+ 88 Mnb) » rapporte l’Ifpen, évoquant les incertitudes pour le marché pétrolier. « Plusieurs facteurs vont impacter le marché pétrolier » affirme-t-il. C’est le cas de la réussite du déconfinement partiel ou total au niveau mondial qui permettra de relancer progressivement l’économie et donc une partie de la consommation pétrolière. Les anticipations de l’AIE tablent sur une baisse moyenne, par rapport à 2019, de 24 Mb/j au 2ème trimestre et de « seulement » 5 Mb/j au 3ème trimestre. Dans le même temps, l’offre OPEP+ devrait diminuer, toujours par rapport à 2019, de l’ordre de 6 à 7 Mb/j. Pour les « non OPEP + » des baisses sont également prévues dans les principaux pays producteurs : Etats-Unis, Canada, Norvège ou Brésil. « Le bilan est donc loin d’être stabilisé ce qui devrait maintenir une certaine volatilité pour les marchés pétroliers » analyse l’Ifpen. « Le juge de paix sera in fine le niveau des stocks qui pourrait progresser de 1340 Mb en 2020 au niveau mondial sur la base des anticipations actuelles » a-t-il ajouté. A titre de comparaison, l’excédent maximum atteint entre 2014 et 2017 se situait autour de 300 Mb pour les pays OCDE. Il faudra donc une très grande discipline des pays producteurs afin d’absorber ces volumes.

A.S.