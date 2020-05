Projet de loi de finances complémentaire (PLFC) pour 2020 : Le prix référentiel du baril ramené de 50 à 30 Usd

Le projet de loi de finances complémentaire (PLFC) pour l'exercice 2020 prévoit un prix référentiel du baril de pétrole de 30 USD contre 50 USD dans la loi de finances initiale, a indiqué, ce mercredi à Alger, le ministre conseiller à la communication, porte-parole officiel de la Présidence de la République, Belaïd Mohand Oussaïd lors d’une conférence de presse au siège de la Présidence.

A une question sur les répercussions de la réduction du budget de fonctionnement à50% dans la LFC 2020, M. Belaïd a fait état d’"une profonde étude qui a pris en compte toutes les considérations à court et moyen termes". "Une telle décision ne saurait être prise sans en étudier tous les aspects et les conséquences dans les différents domaines, et sans peser le pour et le contre", a-t-il souligné. A ce propos, M. Belaïd a assuré que la réduction des dépenses de fonctionnement à 50% était "une décision étudiée et non aléatoire, notamment au regard de la situation que traverse le pays". S’agissant du financement des décisions qui auront un impact dans le cadre de la LFC 2020, M. Belaïda précisé que ce financement sera possible à travers "une réorganisation des dépenses". "Toutes les précautions ont été prises pour la mise en œuvre de toutes les décisions annoncées", a-t-il soutenu. Le ministre conseiller à la communication, porte-parole officiel de la Présidence de la République a fait observer, à ce propos, que la réduction des dépenses de fonctionnement "est une mesure qui vise essentiellement l’ajustement des dépenses de manière à financer toutes les opérations annoncées". Il a évoqué, dans ce sens "une réorganisation interne (des dépenses) avec maintien des salaires et pensions ainsi que tous les acquis sociaux et grands projets dans les secteurs stratégiques". Le PLFC 2020, approuvé dimanche dernier par le Conseil des ministres, comprend plusieurs décisions, dont l'exonération de l’impôt sur le revenu global (IRG) pour les salaires inférieurs ou équivalents à 30.000 DA et l’augmentation du salaire national minimum garanti (SNMG) à 20.000 DA.

K. B.