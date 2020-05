Timothy Springer : L’Histoire D’un Professeur De Biologie Devenu Milliardaire Grâce Au Coronavirus

Timothy Springer, un professeur de biologie à Harvard aussi investisseur à ses heures perdues, a vu avant tout le monde le potentiel d’une jeune entreprise de biotechnologies, et a investi dans son activité il y a dix ans. Aujourd’hui, l’entreprise Moderna a fait fortune et le professeur est devenu milliardaire.

Moderna Therapeutics est la société qui teste actuellement son vaccin contre le Covid-19. La valeur de ses actions a grimpé de plus de 12 % la semaine dernière, dans une tendance inverse à celle du marché boursier. Grâce à cette hausse, Forbes estime que Timothy Springer est désormais milliardaire : puisqu’il possède 3,5 % du capital de Moderna, sa fortune s’élèverait à 1 milliard de dollars. À 72 ans, le professeur de biologie raconte : « Ma philosophie, c’est d’investir dans ce que je connais, et je suis un scientifique. J’adore découvrir de nouvelles choses. De nombreux scientifiques créent leur entreprise, mais peu ont du succès. Je suis un investisseur actif et aussi un scientifique très rigoureux, c’est pour cela que je réussis » . Mardi dernier, Moderna a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) avait accéléré la validation de son vaccin contre le Covid-19, encourageant les efforts de l’entreprise dans sa recherche du premier vaccin contre le coronavirus. Moderna était en effet la première entreprise à lancer un essai clinique sur des humains, le 16 mars dernier à Seattle. Depuis que l’OMS a déclaré que le Covid-19 était une pandémie, la valeur de ses actions a presque triplé. Cette course effrénée vers le vaccin a fait d’un autre homme un milliardaire : Stéphane Bancel, PDG de Moderna, dont la fortune est aujourd’hui estimée à 2,1 milliards de dollars. Outre son succès en tant qu’investisseur milliardaire, Timothy Springer est aussi professeur de biologie et de pharmacologie moléculaire à la Harvard Medical School. Il a commencé à y enseigner en 1977 et encadre actuellement des étudiants postdoctoraux dans son laboratoire. Dans le cadre de ses recherches en tant qu’immunologiste à Harvard, Timothy Springer a découvert des molécules associées à la fonction des lymphocytes, ce qui a permis de développer plusieurs médicaments à base d’anticorps approuvés par la FDA. Sa première expérience dans le monde de l’investissement remonte à 1993, année où il a fondé la société de biotechnologies LeukoSite, qu’il a fait entrer en bourse en 1998 avant de la vendre à Millennium Pharmaceuticals un an plus tard pour un montant de 635 millions de dollars (dont environ 100 millions de dollars en actions Millennium). Timothy Springer a été l’un des premiers investisseurs de Moderna en 2010, avec environ 5 millions de dollars d’apport. Aujourd’hui, dix ans plus tard, son investissement initial s’élève à près de 870 millions de dollars. Mais bien avant l’apparition du Covid-19, le professeur réfléchissait déjà à la manière dont la technologie révolutionnaire de Moderna, basée sur l’ARN messager, pourrait contribuer au développement de nouveaux vaccins. Il explique : « Très tôt, nous avons eu très tôt l’idée d’utiliser cette technologie pour nous préparer à une pandémie. C’est pour cette raison que nous avons investie dans des essais cliniques avec différents types de grippe, ceux qui ne sont pas observés d’habitude lors d’épidémies, mais qui pourraient émerger et déclencher une nouvelle pandémie. Nous étions conscients de ce genre de scénario depuis le début ». Si Moderna est sans doute le pari le plus payant de Timothy Springer, le professeur de biologie a également investi de gros montants dans trois petites entreprises biotechnologiques cotées en bourse : Selecta Biosciences, Scholar Rock et Morphic Therapeutic. Il est par ailleurs cofondateur des deux dernières, fournissant son aide pour monter des entreprises à partir de ses recherches scientifiques à Harvard. D’apparence insensible à sa nouvelle fortune, Timothy Springer se rend encore tous les jours au travail à vélo, dans le Massachusetts, où il mène des recherches dans son laboratoire. Selon lui, son seul luxe, c’est sa maison. « J’aime jardiner et collectionner des pierres… Je n’ai pas besoin d’argent. J’ai un style de vie académique ». Timothy Springer utilise également sa fortune pour redonner à la communauté scientifique : en 2017, il a fait un don de 10 millions de dollars pour créer l’Institute for Protein Innovation, une organisation indépendante à but non lucratif qui se consacre à la recherche sur la science des protéines et aide les entrepreneurs de biotechnologies à réaliser leurs projets. Il déclare : « J’aime l’investissement actif, mais j’aime aussi beaucoup la philanthropie active. Ma motivation derrière [l’Institut] n’est pas seulement d’aider à développer de nouveaux anticorps fiables que les scientifiques du monde entier pourront utiliser pour faire de nouvelles découvertes biologiques, mais aussi de disposer d’une nouvelle technologie qui permettra tout simplement de faire plus de découvertes. C’est le type de science qu’il est difficile d’exercer ailleurs que dans le monde universitaire». Mais le professeur de biologie n’est pas le seul a avoir vu sa fortune grimper depuis le début de la pandémie de Covid-19. Certains milliardaires ayant investi dans la santé ont gagné plusieurs milliards de dollars depuis que l’OMS a déclaré que le coronavirus était une pandémie mondiale, le 11 mars dernier. La bataille entre les entreprises de biotechnologies continue de faire rage, alors que le grand public attend avec impatience de nouveaux développements dans la lutte contre le Covid-19. Pour sa part, Timothy Springer est optimiste et pense que le secteur des biotechnologies poursuivra sa croissance même après la pandémie. Il explique : « Avant, on nous reprochait de faire payer les médicaments trop cher… mais maintenant, tout le monde sait que les biotechnologies peuvent nous sauver la vie. Ce secteur est très prometteur pour les nouveaux médicaments, il faut garder espoir ».

Article traduit de Forbes US – Auteur : Giacomo Tognini