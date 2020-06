Nouvelles mesures de confinement : Levée totale du confinement pour 19 wilayas et allègement des horaires pour 29 autres

Le Gouvernement a décidé la levée totale du confinement à domicile pour 19 wilayas et l'aménagement des horaires de cette mesure, prise dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, pour le reste des wilayas, indique un communiqué des services du Premier ministre dont voici le texte intégral :

"Se basant sur les évolutions et propositions de levée du confinement du comité scientifique et de l’autorité sanitaire ainsi que les évaluations émanant des commissions de wilaya chargées de coordonner l'action sectorielle de prévention et de lutte contre la pandémie du Covid-19 et en tenant compte des dispositions prévues par la réglementation en vigueur notamment le décret exécutif n 20-69 du 21 mars 2020 relatif aux mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus Covid-19 et l’ensemble des textes subséquents et après consultation de Monsieur le Président de la République, il a été décidé d’engager un certain nombre de meures de levée du confinement, au titre de la deuxième phase de la feuille de route qui a tracé le plan de sortie progressive et flexible du confinement. Il demeure entendu que les mesures retenues, qui seront mises en vigueur à compter du 14 juin 2020, restent tributaires de l’évolution de la situation épidémiologique à l’échelle nationale et de chaque wilaya ainsi que du respect des règles sanitaires de prévention et de lutte contre la propagation de l’épidémie. Le communiqué des services du Premier ministre a précisé que le dispositif mis en place sera évalué après 15 jours du début de son application.

Les mesures décidées se déclinent comme suit :

Concernant la mesure du confinement partiel à domicile :

La levée totale du confinement à domicile pour les dix-neuf (19) wilayas suivantes : Tamanrasset, Tindouf, Illizi, Saida, Ghardaïa, Naama, El Bayadh, Tiaret, Guelma, Skikda, Jijel, Mostaganem, Tebessa, Tlemcen, Ain Temouchent, El Tarf, TiziOuzou, Ain Defla, Mila.

L’adaptation des horaires de confinement à domicile de 20h00 au lendemain 05h00 du matin pour vingt-neuf (29) wilayas :

Il s’agit des wilayas de Boumerdes, Souk Ahras, Tissemsilt, Djelfa, Mascara, Oum El Bouaghi, Batna, Bouira, Relizane, Biskra, Khenchela, M’sila, Chlef, Sidi Bel Abbes, Médéa, Blida, Bordj Bou Arreridj, Tipaza, Ouargla, Bechar, Alger, Constantine, Oran, Sétif, Annaba, Bejaia, Adrar, Laghouat, El Oued.

S’agissant du congé exceptionnel rémunéré dans le secteur économique :

La levée de la mesure de mise en congé exceptionnel rémunéré des 50 % des effectifs du secteur économique public et privé, pour les entreprises qui peuvent assurer le transport de leur personnel, et satisfaire les conditions de protection sanitaire propres à leur activité. S’agissant du congé exceptionnel rémunéré dans les institutions et administrations publiques : La levée de la mesure de mise en congé exceptionnel rémunéré des 50 % des effectifs des institutions et administrations publiques, tout en maintenant cette mesure au profit des femmes enceintes et celles élevant des enfants en bas âge. Les administrations doivent également veiller à l’apurement des reliquats de congé de leurs effectifs et à l’ouverture de la période des départs en congé au titre de l’année en cours.

Reprise de certaines activités de transport urbain :

La reprise à travers l’ensemble des wilayas du pays, des activités de transport urbain de voyageurs par bus et par Tramway, sous réserve du respect des règles de prévention suivantes :

-interdire strictement l’accès des voyageurs sans le port du masque de protection.

-doter les sièges de housses ou films en plastique facilitant les opérations de désinfection.

-prévoir une paillasse de désinfection.

-prévoir l’ouverture des fenêtres et autres dispositifs d’aération naturelle.

-limiter le nombre de voyageurs aux seules places assises.

-mettre à la disposition des voyageurs des produits désinfectants (gels hydro alcooliques).

-soumettre le moyen de transport à une opération de nettoyage et de désinfection à la fin de chaque trajet.

-prévoir des dispositifs de désinfection dans les gares.

-organiser les impératifs de la distanciation physique au niveau des gares et stations.

La reprise à travers l’ensemble des wilayas du pays du transport urbain par taxis individuel, sous réserve du respect des règles de prévention suivantes :

-L’obligation du port de masque de protection pour le chauffeur et pour le client.

-La mise à disposition d’une solution hydro-alcoolique pour les clients.

-La limitation du nombre de clients à un seul au maximum, sauf dans le cas de personne accompagnée.

-Le client doit se placer du côté droit de la banquette arrière du Taxi.

-doter les sièges de housses ou de films en plastique facilitant les opérations de désinfection.

-soumettre le taxi à une opération régulière de nettoyage et de désinfection.

-Le nettoyage systématique des accoudoirs, des poignées de porte et des reposes tête avec un produit désinfectant"

Les horaires de travail pour les administrations fixées

Les horaires de travail applicables dans les institutions et administrations publiques sont ceux fixés par la règlementation en vigueur, soit du dimanche au jeudi, compte tenu des nouvelles mesures de confinement à domicile prévu par le dispositif règlementaire relatif à la prévention et la lutte contre la propagation du Coronavirus (Covid-19), indique un communiqué de la Direction générale de la Fonction publique et de la Réforme administrative. Ces horaires de travail sont de 07 heures à 15 heures pour les personnels exerçant dans les wilayas d'Adrar, Tamanrasset, Illizi, Tindouf, Béchar, Ouargla, Ghardaïa, Laghouat, Biskra et El-Oued, et ce, jusqu'au 30 septembre 2020, précise la même source. Pour les personnels exerçant dans les autres wilayas, ces horaires sont de 08 heures à 16 heures 30 minutes, ajoute le communiqué.

