Ericsson Mobility Report : L’impact du COVID-19 montre le rôle crucial des réseaux dans nos sociétés

- 190 millions d'abonnements 5G prévus d'ici la fin 2020 ; 2,8 milliards d'ici la fin 2025

- L'infrastructure numérique est essentielle pour répondre aux besoins de communication en temps de crise

- Les connexions d'accès fixe sans fil (FWA) devraient atteindre près de 160 millions, et représenteront 25 % du trafic de données des réseaux mobiles mondiaux d'ici à la fin de 2025.

Ericsson s'attend à ce que le nombre d'abonnements 5G dépasse 190 millions d'ici la fin de 2020 et atteigne 2,8 milliards d'ici la fin de 2025. Ces prévisions sont incluses dans l'édition de juin 2020 de l’Ericsson Mobility Report, ainsi que des projections concernant la croissance du trafic de données et les abonnements par grande région du monde. Le rapport met également en avant le rôle des réseaux et de l'infrastructure numérique qui ont permis aux entreprises de fonctionner et aux familles de rester connectées pendant la pandémie de COVID-19. Fredrik Jejdling, vice-président exécutif et directeur de l’activité Réseaux d’Ericsson, déclare : "La propagation du COVID-19 a incité les citoyens à changer leur façon de vivre au quotidien dans le monde entier, en travaillant ou en étudiant depuis leur domicile pour bon nombre d’entre eux. Cela a conduit à un déplacement rapide du trafic réseau des quartiers d’affaires aux quartiers résidentiels. Le dernier Ericsson Mobility Report montre que les réseaux mobiles et fixes jouent un rôle encore plus important dans les infrastructures nationales essentielles". Si la croissance des abonnements 5G a ralenti sur certains marchés en raison de la pandémie, elle est compensée par d'autres marchés où elle s'accélère, ce qui a incité Ericsson à revoir à la hausse ses prévisions de fin 2020 pour les abonnements 5G dans le monde. "Au-delà de la mesure du succès de la 5G en matière d'abonnements, son impact sera finalement jugé à l'aune des avantages qu'elle apporte aux personnes et aux entreprises", ajoute Fredrik Jejdling. "La 5G est faite pour l'innovation et cette crise a mis en évidence la véritable valeur de la connectivité et le rôle qu'elle peut jouer dans la relance des économies". L’importance de l'infrastructure digitale. Les nouveaux comportements engendrés par le confinement ont entraîné des changements mesurables dans l'utilisation des réseaux fixes et mobiles. La plus grande partie de l'augmentation du trafic a été absorbée par les réseaux résidentiels fixes, qui ont connu une croissance de 20 à 100 %. Mais de nombreux fournisseurs de services ont également observé une hausse de la demande sur leur réseau mobile. Dans une étude récente menée par le Consumer Lab d’Ericsson, 83 % des personnes interrogées dans 11 pays affirment que les TIC les ont beaucoup aidés à faire face au confinement. Les résultats montrent une adoption et une utilisation accrues des services TIC, tels que l'apprentissage en ligne et les applications de bien-être, qui ont aidé les consommateurs à s'adapter à de nouvelles réalités, soutenues par la connectivité. En ce qui concerne l'avenir, alors que 57 % des personnes interrogées déclarent qu'elles économiseront de l'argent pour leur sécurité financière, un tiers d'entre elles prévoient d'investir dans la 5G et dans une amélioration du haut débit à domicile afin d'être mieux préparées à une éventuelle deuxième vague de COVID-19. Les accès réseaux fixe sans fil (FWA) jouent un rôle accru. Les connexions FWA devraient atteindre près de 160 millions d'ici la fin 2025, soit environ 25 % du trafic de données des réseaux mobiles mondiaux. À la fin de 2019, le trafic de données FWA mondial était estimé à environ 15 % du total mondial. Il devrait désormais être multiplié par près de 8 pour atteindre 53 exabytes en 2025, ce qui représente 25 % du trafic total de données des réseaux mobiles. L'accès FWA sur 4G ou 5G constitue une alternative de plus en plus rentable pour fournir du haut débit et plusieurs facteurs conduisent le développement du marché FWA : la demande des consommateurs et des entreprises pour des services numériques ainsi que les programmes et subventions financés par le gouvernement. Téléchargez l'édition de juin 2020 du Mobility Report d’Ericsson. Le rapport comprend également des prévisions sur la croissance du trafic de données, les abonnements par grande région du monde, un aperçu concernant les jeux basés sur le cloud, ainsi que des articles de fond sur les réseaux privés dédiés et la stratégie en matière d’ondes millimétriques de Verizon pour des zones métropolitaines ciblées. Ericsson a signé plus de 93 accords ou contrats commerciaux 5G avec des fournisseurs de services de communication uniques, dont 40 sont des réseaux live.

M.B.