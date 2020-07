Promotion : Mobilis lance une promotion sur son service musical MobSound

Mobilis annonce le lancement d’une nouvelle promotion sur son service « MobSound », dont la souscription au service sera gratuite. À compter du 02 Juillet 2020 et durant 21 jours, Mobilis offre un accès gratuit à son service musical MobSound, et donne à ses clients la possibilité de profiter pleinement de son contenu. Le service MobSound de Mobilis, permet aux abonnés d’écouter toute la musique qu’ils aiment en streaming et en illimité.

Pour bénéficier du service, il suffit de:

-Télécharger l'application "MobSound" sur google play ou sur le lien mobsound.mobilis.dz

-envoyer 1 par SMS au 4121.

Profitez-en!